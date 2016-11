V službi tudi po 12 ur na dan

Stari znanec televizijskih zaslonov in odrskih desk Bojan Emeršič je zadnje mesece dobesedno zasut z delom. Poleg tega, da nas zabava v oddaji Vse je mogoče, ki jo predvaja nacionalka, je trenutno zaposlen tudi s predstavo Pomona, hkrati pa ga lahko zadnje mesece kot gostitelja in voditelja videvamo na različnih prireditvah. Bojan je imel letošnje poletje polne roke dela tudi s filmom Slovenija, Avstralija in jutri ves svet. Videti je, da so naporni urniki za seboj pustili posledice, saj se nam je zdel igralec na premieri Pomone malce shujšan. Priznal je, da dela tudi po 12 ur na dan, ob tem pa se je pošalil, da sploh nima časa za družino in da se bo žena Viktorija ločila od njega, če se ji ne bo posvečal.

