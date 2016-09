V resničnostnem šovu se plete ljubezenski trikotnik

V sobotni oddaji je voditeljica Jasna Kuljaj od tekmovalcev šova Kmetija: Nov začetek izvedela več, kot je pričakovala. Kaže, da iskrice na posestvu preskakujejo vsepovprek.

Jasno je pred dvobojem zanimalo, ali je kdo komu še posebej všeč. S tem je mislila predvsem na Heleno, ki se je po Matjažu zdaj nekoliko zagrela za Senada, izvedela pa je veliko več.

Senad je povedal, da je Nastji všeč Tine, medtem ko je Maticu všeč Nastja. In zdaj so zapleteni v nekakšen ljubezenski trikotnik. Tine je odgovoril, da se v šovu ne misli zapletati, zato bo pustil času, da pokaže svoje. Nastja je sicer zanikala, da bi bila vpletena čustva, in rekla, da gre za prijateljstvo, čeprav je vse skupaj pospremila z nasmeškom.