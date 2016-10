V Piranu nagradili Blaznost

Prejšnjo soboto, 8. oktobra, se je v Piranu končala sedma izvedba čedalje bolj priljubljenega in obiskanega Festivala evropskega in mediteranskega filma. Letos so predvajali kar 34 filmov iz 26 držav, kar je približno 60 ur filmskega programa. Vsako leto je izpostavljena filmska produkcija iz ene države. Letos je bila to Nemčija. Omeniti velja, da festival namenja pozornost tudi programu za otroke in mladino s filmskimi projekcijami za najmlajše in srečanji z avtorji. Osnovni namen festivala, ki je bil ustanovljen leta 2010 v spomin na slovitega direktorja fotografije Vilka Filača, je primorskemu občinstvu predstaviti kakovostni evropski film. Letos je bilo predstavljenih kar nekaj filmov, ki so bili nagrajeni na največjih svetovnih filmskih festivalih v Berlinu, Cannesu, Benetkah, Torontu, Kralovyh Varyih in Sarajevu. Ocenjevala jih je strokovna komisija, ki so jo sestavljali igralka Labina Mitevska, režiser Jure Prevanje in predstavnica Eurimagesa Petra Kashmiry.



Letos so nagrado za najboljši film podarili filmu Blaznost režiserja Emina Alpera, za najboljši prvenec je bil izbran film Album v režiji Mehmeta Can Mertogluja, nagrado Vilka Filača za najboljšega direktorja fotografije pa si je prislužil Miloš Srdić za film Pojdi z mano. Omeniti velja še nagrado za igralski prispevek k slovenskemu filmu, ki jo je prejela Milena Zupančič, ki je bila tudi častna gostja festivala, nagrado za avtorski prispevek k evropskemu filmu pa je prejel drugi častni gost festivala Danis Tanović. Svečano podelitev je vodila Aleksandra Balmazović, sledila pa je projekcija dokumentarnega filma Mladi levi: Polnost časa, ki so se je udeležili tudi člani te znova obujene kultne slovenske skupine. Seveda so na pogostitvi pozneje tudi zaigrali.

Izvrsten direktor fotografije



Na Ptuju rojeni Vilko Filač spada med najuspešnejše slovenske filmarje. Po diplomi na filmski akademiji v Pragi leta 1977 je nase opozoril predvsem s sodelovanjem z Emirom Kusturico pri filmih Se spominjaš Dolly Bell, Oče na službeni poti in Dom za obešanje. V tem času je sodeloval tudi s Karpom Godino pri filmu Rdeči boogie, Francijem Slakom pri Butnskali in s številnimi drugimi ustvarjalci. Svoje zadnje ustvarjalsko obdobje je preživel v tujini, ko so se pred njegovo kamero vrstili superzvezdniki, kot sta Marlon Brando in Johnny Depp. Umrl je novembra leta 2008, star komaj 58 let. Prvi dve leti je Festival evropskega in mediteranskega filma potekal v Kopru, nato pa je našel stalni dom v Piranu. Obisk vseh projekcij je bil tudi letos brezplačen.