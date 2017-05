V objemu sonca okoli okupirane Ljubljana

Udeleženci lahko na pohodu izbirajo med 3- in 35-kilometrsko razdaljo. Ekspresovci pa so nabolj nestrpno čakali na štart ekipe trojk, Sašo in Simono ter njunega sotekmovalca, ki sta ga izbirali le teden dni pred štartom - Gregorja Jamnika. Simpatični Gorenjec, sicer rokometaš, si je za družbo pri teku želel deklet, saj je sicer zaradi športa, v katerem igra, večinoma v moški družbi.

Rezultat na koncu ni tako pomemben, sta pa morali dekleti kar pošteno pospešiti, da sta držali korak z Gregorjem. Fotografirali so se pa šele po dobre pol ure, ko so prišli do sape.

Štartno mesto teka trojk je bilo pred magistratom, cilj pa na Kongresnem trgu. Tu je bila tudi ekipa Radia Ekspres, ki je tekmovalce z veseljem nagrajevala.