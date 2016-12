V Ljubljani Jan, v Mariboru Helena

S prižigom novoletne osvetlitve in odprtjem prazničnega sejma so v Ljubljani letos pohiteli. V petek, 25. novembra, se je namreč v prestolnici začel praznični december, ki bo vrhunec doživel z množičnimi silvestrovanji na mestnih trgih. Avtor praznične okrasitve je tradicionalno Zmago Modic. Vsakoletni del decembrskega programa sestavljajo še Miklavžev sejem, Miklavžev sprevod, Dobra vila, nastopi lajnarjev na ulicah in trgih, božični koncert, pet sprevodov dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč, jaslice, glasbeni program na ljubljanskih trgih in silvestrovanje na prostem z ognjemetom.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«