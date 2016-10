V Lidlu Slovenija so v rožnatem oktobru iskali navdih žensk

Kot pravijo v Lidlu Slovenija, rožnati oktober vsako leto opomni, kako pomembno je, da poskrbimo za svoje telo in duha, za zdrav način življenja in preventivo. In predvsem, da znamo okoli sebe poiskati navdih, ki vodi do novih zmag in nas dela srečnejše.

Sodelovanje Lidla in Europe Donne postaja tradicionalno

Prav zato so letos že drugič zapored pristopili k sodelovanju z združenjem Europa Donna Slovenija. Tokrat so prvič povabili tudi ženske, da same povedo, kaj jih navdihuje.

»Vedno smo veseli novih pobud. In ideja o povabilu ženskam, naj napišejo, kaj jih navdihuje, je odlična. Tako smo jih želeli vsaj malo spodbuditi k razmisleku in skrbi zase, za svoje telo, jih pozvati k uživanju življenja in iskanju navdiha za pozitivne spremembe. Hkrati pa smo s pomočjo Lidla Slovenija razširili svoje delovanje in s pomembnimi sporočili dosegli nov krog žensk. Pozdravljamo naše sodelovanje z Lidlom Slovenija in se jim zahvaljujemo, ker nam že drugo leto zapored pomagajo ozaveščati o raku dojk,« je povedala Tanja Španić, generalna sekretarka združenja Europa Donna Slovenija.

Skoraj 100 navdihujočih misli

Vsaka misel je v dobrodelni sklad prispevala pet evrov, ob koncu natečaja pa je bilo zbranih skoraj 100 misli. V Lidlu Slovenija so zbrana sredstva podvojili in združenju Europa Donna Slovenija na sobotnem plesnem dogodku Lep je dan, 15. oktobra, simbolično predali bon za 1000 evrov.

Donacija združenju Europa Donna Slovenija ob dogodku Lep je dan v Ljubljani. Z leve: Eva Pečovnik, predstavnica Lidla Slovenija, Mojca Senčar, predsednica združenja Europa Donna Slovenija, in Tanja Španić, generalna sekretarka združenja Europa Donna Slovenija.

Vse dogodke – v združenju Europa Donna so na ta dan organizirali kar štiri v različnih slovenskih krajih – so v Lidlu Slovenija okrasili tudi s pisanimi baloni v barvah združenja Europa Donna, na katerih so bile najboljše tri izbrane misli, ki so jih v natečaju prispevale ženske.

Zmagovalne misli natečaja

Rožnati navdih so širili tudi med zaposlenimi

Vzporedno je natečaj potekal tudi med sodelavkami podjetja Lidl Slovenija. Prejeli so kar nekaj čudovitih misli, med katerimi pa so jih je še posebej prepričale besede, ki so govorile o pogumu in vsakodnevnem navdihu. Misel je prispevala Tadeja Srša, sodelavka v oddelku nabave, in pravi takole:

»Ni me strah stopiti korak naprej, pa četudi v čevljih, ki so preveliki ali premajhni. Vsak korak prinese nekaj novega, pa čeprav včasih le izkušnjo.«

Tadejina misel je bila objavljena na praktičnih darilcih, ki so jih vse sodelavke Lidla Slovenija prejele dan pred dnevom zdravih dojk 15. oktobra. »Z darilci smo želeli sodelavke na simpatičen način spomniti, kako pomembni sta preventiva in skrb za zdravje ter to, da v življenju vsak dan najdemo nekaj navdihujočega,« še dodajajo v Lidlu Slovenija.

Darilce, ki so ga prejele sodelavke v Lidlu Slovenija