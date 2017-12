V letu 2017 so nas zapustili Jernej, Gašper, Vilko in Iva

Leto 2017 si bomo zapomnili tudi po tem, da so nas zapustili mnogi znani Slovenci. Med tistimi najbolj odmevnimi in nepričakovanimi sta gotovo smrti dveh igralcev Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana.

Aprila je v 87-letu umrla igralka Iva Zupančič. V svoji dolgi in bogati karieri je odigrala več kot 130 gledaliških vlogah, nastopala v radijskih oddajah in nastopila v več filmih.



Med najbolj pretresljive in šokantne smrti tega leta gotovo spada smrt Gašperja Tiča, ki je umrl 18. junija. Igralca je umoril 20-letni Stefan Cakić. O umoru in sojenju smo obširno poročali. Arhiv člankov najdete tukaj .

Tretjega avgusta je umrla še ena legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, Vilko Ovsenik. Klarinetist in skladatelj je bil brat legendarnega Slavka Avsenika. Podpisal se je pod približno 800 skladb.



Med najbolj svežimi pa je gotovo spomin na žalostni 10. december, na dan, ko je med turno smuko umrl priljubljeni slovenski igralec Jernej Šugman . Umrl je zaradi posledic srčne kapi, tik pred svojim 49. rojstnim dnevom.