V Kmetiji dekleta doživela orgazem

V resničnostnem šovu Kmetija so se mlinarji tako zelo razveselili kave, da so jo primerjali celo s seksom. »Prinesla je veselje, energijo in moč,« so bili zadovoljni člani družine, ki so okusno črno razvado delili tudi s sosedi.



David je hitro priznal, da ob kavi najbolj prija seks, ostali pa so ugotavljali, ali je to morda kakšna posebna lokalna navada.



»Tale kavica je bila prava slast.« Kot orgazem, so si bila bolj ali manj enotna dekleta.