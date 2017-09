V »kljunu« slovenske kokoške se borijo za hrano

Eden najbolj priljubljenih resničnostih šovov v Sloveniji je spet z nami. Natalija Bratkovič je tekmovalce Kmetije pospremila v njihovo domovanje. Nekje v naravi, v 'kljunu' slovenske kokoške, si za zdaj še samozavestni udeleženci prizadevajo, da ne bodo lačni, in obljubljajo, da bodo pridno opravljali svoje naloge.

Treba bo zavihati rokave

Ni tako romantično in idilično, kot je videti na prvi pogled. Prvi vodji družin se požrtvovalno trudita, da bosta kravi pomolzeni in koruza zmleta. Vodja družine mlinarjev, Damijan Gjerkeš, je dejal: »Nisem slabič.« S tem verjetno želi pokazati, da je trd oreh in se z njim ni dobro šaliti.

Vse, ki so na kmetiji, zagotovo mika 75.000 evrov, ki jih ponujajo zmagovalcu.

Ste po prvem nastopu tekmovalcev v pristni naravi že ocenili, kdo je potencialni kandidat za zmago?

Damijan priboril svojo kravo

V prvi oddaji smo že bili priče prvemu dvoboju, kjer si je zmagovalec Damijan priboril prvo kravo. Zdaj pa nas čakata prvi dvobojevalki Kmetije. Tekma bo vroča, saj morata družini pridobiti čim več dobrin za preživetje.