Učili so me, da pri novinarskem poročanju velja pravilo, po katerem mora novinar odgovoriti na pet vprašanj: kdo, kaj, kje, kdaj in zakaj. Včasih je treba dodati še kako, da je zgodba za uporabnika medijev bolj razumljiva, celovita. Niso me učili, da bi v športnem novinarstvu veljala kakšna zelo drugačna pravila.



Nič ni nič narobe, če športni reporterji, še posebno na velikih tekmah, ko je nacija prikovana pred televizijski zaslon, k poročanju dodajo ščepec čustev, komentarjev, navijaštva. Pri prenosu tekme ne gre za klasično poročanje. Celo solze in tresoči se glas Iva Milovanoviča ob bronastih rokometaših na lanskem svetovnem prvenstvu me niso motili.



Tokrat, med šokantno rokometno tekmo med Slovenijo in Nemčijo, Milovanovič ni opravil svojega novinarskega dela, ker tudi pri športnih prenosih velja omenjeno osnovno novinarsko pravilo. Preprosto: običajni gledalci od reporterja nismo izvedeli, kaj točno se je zgodilo na igrišču, smo pa veliko slišali o veliki sramoti Evropske rokometne zveze.

Nobene podrobnejše razlage pravila, zaradi katerega Slovenija ni zmagala, je pa nacija nekaj dni norela: mali Sloveniji se je zgodila največja krivica, vsi so se zarotili proti nam, rokometni strici iz ozadja delujejo na polno. Vsaj nekaj časa po tekmi se je zdelo, da je Slovenija poenotena, da je treba v jok pa na drevo in da je edino prav, da rokometni junaki z dvignjeno glavo odkorakajo s prvenstva.



Bolj ko se je tekma časovno oddaljevala, več racionalnosti smo bili deležni običajni uporabniki medijev. Še bolj natančno: že neposredno po tekmi, v prenosu, smo lahko od nekaterih, celo od enega od akterjev, rokometaša Mihe Zarabca, med drugim slišali: »Če sem pošten, nismo bili tri metre oddaljeni od centra, škoda, to je bila naša napaka.«

Seveda je mogoče argumentirati, da je sodniška odločitev nepravična, še posebno ker je bila sprejeta že po sodniškem pisku konca tekme, a javna razprava v dneh po tekmi se je še najmanj vrtela okrog enostavnega dejstva: strogo gledano je bila sodniška odločitev, kot kaže, pravilna.



Rokometna zgodba je tudi zgodba stanja duha v deželi. Kompleks majhne nacije je zrasel do neba. To, da so na slovenski rokometni zvezi resno razmišljali o odhodu s prvenstva, je bilo otročje, še posebno glede na to, da ni bilo veliko tistih, ki bi verjeli, da bo res padla takšna odločitev. Novo pravilo so uveljavili ravno pri nas in ravno mi smo bili poskusni zajčki, smo tudi slišali v razpravah.



Eden od ključnih problemov mlade države je, da imamo velikokrat težave s pravili: ali jih napišejo tako, da niso povsem razumljiva. Če so vsem razumljiva, se ljudje ob njihovi uveljavitvi sprašujejo, zakaj so začela veljati ravno zdaj in zakaj ravno za njih in ne za koga drugega.



Najraje imamo, če pravil ni. Ali pa če veljajo neka stara pravila, za katera je vsem jasno, da so povsem neuporabna. Radi ribarimo v kalnem. Tudi zato je sprejetje kakršnih koli reform v deželi vedno težava.



V slovenskih javnih razpravah o kontroverznih temah je tuljenje v isti rog zelo priljubljeno in zelo zabavno ga je opazovati. Ni ravno modro reči česa, kar ni v skladu z večinskim konsenzom.



Opazovanje tuljenja je še posebno zabavno takrat, ko so v razpravah izpuščena pomembna dejstva, ki pa prej ali slej priplavajo na površje. Zabavno je zato, ker utišana alternativna mnenja kar naenkrat dobijo domovinsko pravico. Tisti, ki so prej tulili v isti rog, čudežno pozabijo na svoja prejšnja stališča in brez sramu prevzamejo nova, usklajena z dejstvi, ki so nenadoma priplavala na površje.



Ne samo do konca rokometnega prvenstva, tudi za naprej imam zapoznelo novoletno željo: čim manj joka na drevesu in tuljenja v isti rog, čim več solz sreče in tudi tresočega se glasu, čim manj zarot, stricev iz ozadja in ribarjenja v kalnem ter čim več alternative in racionalnosti.