V Jasni Kuljaj se je spet prebudila želja ...

Mlada mamica je pred kratkim veselo naznanila, da se bo po pol leta negibanja spravila v formo. Glede na število projektov in količino dela, ki ga ima zadnje čase, saj je med drugim predstavila tudi svojo monokomedijo Borka, je težko našla čas zase. Priljubljena voditeljica je na facebooku svojim sledilcem pokazala prestrašeni obraz pred veliko nalogo – osvajanjem vadbenih naprav. »Ali bom sploh znala še na kakšno napravo splezat?! Si bom kakšno sramoto naredila, ko bom padla čez steper? Ampak kaj me briga,« je zapisala. Obljubila je, da začne s kardiovadbo, saj je zdravje srca najpomembnejše. »Oddaja Od težaka do junaka je v meni prebudila željo po ponovni telovadbi,« nam je povedala.

»Zaradi priprav oddaje in predstave ni bilo mogoče in izvedljivo, da bi se gibala, ampak je res naporno opazovati gibanje in telovadbo drugih, medtem ko sam kar ne najdeš časa.« Močno si je želela, da bi našla čas, in naposled ji je uspelo. »Končno sem se pripeljala do fitnesa,« se smeji, »in ta decembrski čas si jemljem kot začetek izpolnjevanja novoletne obljube, ker gre tako počasi in ker sem v tako mlahavem stanju, da so to samo priprave, da bom januarja sploh lahko začela.« Hitro je priznala, da je malo tekla, naredila dva počepa in bila povsem izmučena. »Bolj resno pa začnem januarja, ko mi bo pomagal tudi Andrej Milutinovič,« je povedala voditeljica, ki redno obiskuje tudi savno.