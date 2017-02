V istem hotelu kot Brad Pitt

Jernej Kuntner kot lokalni politik nastopa v Usodnem vinu, sicer pa se ga najbolj spomnimo po liku podjetnega Mercatorija iz serije TV Dober dan. Priljubljen dramski in televizijski igralec se je nekaj časa posvečal tudi gostinstvu, a se je kmalu vrnil v igralske vode. Zdaj v glavnem ustvarja za otroke, zaposlen je pri Dramskem odru za otroke – DOM. Seveda si mora po napornih igralskih izzivih tudi polniti baterije, zato zelo rad potuje. Včasih je zelo rad improviziral, a z leti in otroki je to odpadlo. »Otroka, Rok in Lina, sta že kar velika, tako da z ženo Moniko ostajava vedno večkrat sama, očitno bodo spet na vrsti nove improvizacije in nova potovanja,« nam je povedal.

