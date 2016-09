V igralski šoli z Emmo Watson

Vikend vabi, kaj pijete?

Uzo (ouzo) z ledom in vodo. Se mi pridružiš pri tej pijači (smeh)?

Koliko poletnih dni ste preživeli na dopustu in kje največ?

42 dni. Zagotovo je bil to najdaljši dopust, sicer z razlogom, ampak je bilo res neverjetno. Preživeli smo jih v Grčiji.

Kaj vam je ljubše: vročinski val ali zgodnje spomladanske temperature?

Zgodnje spomladanske temperature.

Katera je vaša izbira: šotor, apartma, hotel?

Apartma ali hotel, ampak pod nobenim pogojem kak »all inclusive« hotel s preveč turisti. Od množičnega turizma vedno bežim, zato me nikoli ne boste videli na dopustu avgusta.

Je vaš ležalnik na soncu ali pod bori?

Pod bori.

Na morju izključite telefon ali z ipadom tečete po marini ali kampu in lovite internet?

Izključim telefon, vsekakor pa delam fotografije kar s fotoaparatom na telefonu.

Literatura: knjiga ali (trač) revija?

Knjiga.

Knjiga, ki bi jo priporočili prijatelju?

Tek za zmajem (The Kite Runner).

Pesem tega poletja?

Frenchy Boy – pesem, ki smo jo naredili za rojstni dan mojega Roberta. Piše se namreč French, prijatelji ga kličejo Frenchy, tako se nam je zdela pesem Frenchy Boy odlična ideja za njegovo praznovanje. Posneli smo jo z bendom, pri besedilu in melodiji mi je največ pomagal moj stalni tekstopisec.

Skladba, ki ste jo imeli najdlje na »repeat« kadar koli?

Najbrž Smooth Criminal ali Beat It Michaela Jacksona. In to tam pri šestih letih.

Televizija poleti navadno ni prva izbira, a vendar: kaj gledate, ko poleti gledate televizijo?

Poiščem kak dober film in si ga ogledam z zamikom.

Katere serije spremljate in katera vas je najbolj navdušila?

Do sedaj so me obsedli edino zdravniki iz serije Talenti v belem, ampak tudi tega nisem imela časa redno spremljati. Moj Robert pa zelo rad pogleda Umore na podeželju ali Monka. Midva temu praviva dati možgane malo na pašo.

Najslavnejša oseba, ki ste jo srečali – kdaj in kje?

Emma Watson. Skupaj sva hodili na RADO – Royal Academy of Dramatic Art v Londonu. Šlo je za poletno igralsko šolo.

Katero družabno omrežje največ uporabljate in kaj vam je na njem najbolj všeč?

Instagram. Ker je preprost za uporabo. Seveda pa uporabljam tudi facebook, največ kot stran Katarine Male.

Koga od slavnih (živečih in neživečih) bi najraje povabili za vikend na morje in zakaj?

Veš, koliko jih je ... Keith Richards, Johnny Depp, Meryl Streep, Obama, Mahatma Gandi in še mnogo drugih. Preprosto zato, da bi jih samo poslušala. Zgodbe, ki jih je zapisalo njihovo življenje.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Pred nedavnim. Hudo mi je bilo zaradi informacije, da sem prestara za izpolnitev ene od svojih življenjskih želja. Patetično, saj vem (smeh).

Kaj vas najbolj moti na sebi?

To, da sem malo premajhna. Paradoks, kaj? Saj ni problem moja višina, problem je, da sem poleg tega nagnjena še k hitremu pridobivanju odvečnih kilogramov. Tako moram nenehno paziti nase. Vsaj za en dan bi bila rada tista suhica, ki lahko pojé, kar ji srce poželi. No, da ne bo pomote, še vedno sem velik gurman. Pardon, majhen po višini (smeh).

Kaj vas najhitreje zmoti pri drugih?

Najbolj me zmotijo ljudje, ki so v celoti narejeni po nekem vzorcu, v sebi pa nosijo veliko praznino. Ampak, pozor, na sebi nosijo pa zelo dragocene stvari, saj po navadi dajejo več nase kot vase …

Po kateri vrsti razvajanja oziroma uživanja občutite največ krivde?

Kadar me zjutraj boli glava in vem, da sem spila kozarček vina preveč.

Kaj imate na nočni omarici?

Vodo, knjigo, nekaj nakita in »baby monitor« za mojega Lukasa.

Kaj vam je pri ustvarjanju oddaje Glej, kdo kuha najbolj všeč in s čim imate največ težav?

Najbolj mi je všeč fantastično vzdušje v studiu, ljudje, s katerimi sodelujem, so kot angeli, največ težav pa je seveda z otroki, ampak nikakor v negativnem smislu. Saj veste, da otrok skoraj nikoli ne bo naredil točno tistega, kar si želiš, kajne? No, ravno to je posebnost naše oddaje. Otroci s svojo sproščenostjo in neverjetno iskrenostjo ustvarjajo naravno in televiziji prijazno vzdušje. Izbiramo otroke, ki res znajo kaj pokazati, tako da so naši krožniki na visoki ravni, lahko rečem kar restavracijski.

Kdo od gostov vas je najbolj navdušil?

Vztrajam kar pri otrocih, ampak od znanih osebnosti Damjana Golavšek, Gorazd Žilavec, Lara Jankovič, pa Tadej Bricelj je ustvaril tudi neverjetno vzdušje. Vsi znani se res potrudijo in za to sem jim hvaležna. Navdušil me je tudi Boštjan Gombač. Morate si pogledati, kako ta človek vihti nože.

Kako kombinirate glasbeno in televizijsko ustvarjanje in ali znan televizijski obraz pritegne tudi več klicev na glasbene nastope?

Težko, ampak zmorem. Trenutno sem dala koncertiranja malo na stran, preprosto zaradi terminov snemanj. Verjamem namreč, da če želiš biti pri enem delu stoodstoten, si se dolžan temu posvetiti. Ne maram polovičarstva. Pesmi lepo izdajam in novi materiali so že v pripravi. Veselim se novih sodelovanj z odličnimi glasbeniki, poleg tega se z bendom vračamo v vadnico in pripravljamo nov repertoar. Skratka, Katarina Mala dela naprej, brez skrbi (smeh).