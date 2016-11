V finalu talentov sami pevci? »Smrdi po prirejanju izidov«

V drugi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent je srca gledalcev osvojil duet Batista Cadillac, ki so ga z največ glasovi poslali v finale. V bitki za veliki finale sta se nato pomerila še pevka Eva Gorenc in Plesni klub Feniks. Žiranti so se postavili na stran pevke, ki se bo v finalu pridružila omenjenemu duetu, pevcu argentinskih korenin Isaacu Palmi in najstniškemu ansamblu The Plut Family. To pomeni, da so med prvimi štirimi finalisti sami pevci.

Medtem pa družabna omrežja razkrivajo nezadovoljstvo gledalcev s tako odločitvijo. »Kako so lahko šli naprej pevci, če je že po plusih daleč največ pozitivnih reakcij dobil plesalec v petah? Pa vse včerajšnje objave zbrisane, ko sem spremljala ... Smrdi mi po prirejanju rezultatov,« je ogorčena Tamara. Špela pravi, da je vse skupaj že brez zveze, saj bodo v finalu spet sami pevci.

Vrstijo se tudi komentarji, kot so »skozi sami pevci, kot da Slovenija ne premore talenta« oziroma »vse je sama kuhinja«. Morda pa vse skupaj še najbolje povzame Rok: »Škoda, da všečki na facebooku ne odločajo. Je že tako moralo biti. Menim, da bi si morda plesalec Filippo Jorio in tudi Nik Kavčič bolj zaslužila uvrstitev naprej, saj imamo v finalu spet same glasbenike.«

Ste strinjate s komentatorji in ali je v finale prišel vaš favorit? Mnenje lahko zapišete v komentarju.