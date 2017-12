Utrujena? Do amena!

Za televizijsko voditeljico Rosvito Pesek je projekt, ki jo je zaposloval vse leto. »Njegov naslov je Tu je paradiž. Ko sem se lotila tega dokumentarnega eseja, nisem vedela, da me bo tako posrkal vase in tako utrudil. Dvesto let zgodovine Slovenk in Slovencev spraviti v 50-minutno oddajo,« je povedala. Zgodovino Slovencev od leta 1818 in življenje v štirih državah si bomo lahko ogledali 26. decembra, poleg Rosvitinega pa nas bodo ob tem božali še glasovi Pavleta Ravnohriba, Borisa Cavazze in Nataše Dolenc. »Smisel? Bogatejša sem za ogromno novega znanja. Še kdaj? Deset dokumentarnih filmov je dovolj. Zdaj so na vrsti drugi. Optimistična? Da. Zakaj? Ker ni take zgodbe, kot jo je v srcu Evrope zapisal moj maloštevilni narod, spisal nihče drug. Zdaj to vem. Tu je paradiž!« je voditeljica ponosna na svojo domovino, Slovenke in Slovence.

