Ustvaril tisoč TV- in radijskih oddaj

Jože Galič je moderator, glasbeni redaktor, orgličar, harmonikar, pevec, komponist, aranžer in pisec besedil. Marsikdo ne ve, da je prav on avtor besedila uspešnice Modrijanov Ti moja rožica. Velik poznavalec narodno-zabavne in tudi ljudske glasbe praznuje letos čisto poseben jubilej. Ustvaril je namreč že tisoč različnih oddaj.

Jubilej v dveh delih V prvem delu jubilejne, tisoče oddaje Pesem slovenske dežele, ki bo na sporedu Radia Celje 16. oktobra, bodo igrali in peli znani slovenski glasbeniki. Drugi del oddaje, ki bo na sporedu 23. oktobra, pa bo posvečen amaterskim ljudskim godcem in pevcem. Ti so za ohranjanje in razvoj slovenske ljudske glasbe prav tako zelo pomembni.

Sprejel Trefaltov izziv



»Pojem in igram že dolga leta, vsaj od leta 1962, za uradni začetek svojega glasbenega delovanja pa štejem leto 1972, ko sem začel ustvarjati tudi lastne skladbe. Glasba je torej moja večna ljubezen, a še zdaleč ne edina,« pravi Galič, čigar življenje je v prvih dneh leta 1993 zaznamoval telefonski klic takratnega urednika zabavnih oddaj na javni televiziji Mita Trefalta. »Vprašal me je, ali bi se bil pripravljen preizkusiti tudi kot voditelj glasbenih oddaj. Izziv se mi je zdel zanimiv in tako sem začel,« pravi glasbenik, znan tudi kot življenjski sopotnik citrarke Cite Galič in vodja nekdanjega Ansambla Slovenija.



Njegova prva tedenska televizijska oddaja z narodno-zabavno glasbo se je imenovala Po domače, kmalu so se ji pridružile še festivalsko naravnana oddaja Slovenska polka in valček in druge, občasne in tudi izredne oddaje. »Lepo je bilo, predvsem pa sem dodobra spoznal televizijski medij in imel priložnost sodelovati s številnimi uglednimi ustvarjalci, od katerih sem se marsičesa naučil. Žal pa se je po sedmih letih moja televizijska zgodba, v kateri sem kot urednik pripravil skoraj 330 oddaj, vsaj polovico od njih pa tudi vodil, končala,« pravi Galič, ki pa je že po dobrih dveh letih našel novega prijatelja, radijski mikrofon.



S televizije na radio



Novembra 2002 je bila na Radiu Celje prvič predvajana oddaja Pesem slovenske dežele, ki je bila zanj nov izziv. V njej še danes predstavlja izključno ljudsko glasbo pa tudi stare običaje, humor... »Radio Celje je zame edinstvena radijska postaja v Sloveniji, kjer imajo posluh tudi za te, že na prvi pogled nekomercialne vsebine,« pravi Galič, za katerim je 728. tovrstna radijska oddaja. »Ko k vsemu omenjenemu prištejem še pripravo in vodenje 128 glasbenih oddaj Polka na seniku, ki so se od leta 2005 do 2010 zvrstile na nekdanjem polzelskem komercialnem Radiu Tempo, ugotavljam, da sem že presegel okroglih tisoč oddaj,« je ponosen Galič, ki je v tem času spoznal in gostil veliko zanimivih ljudi.



Tudi zato se je odločil, da bo v dveh 45-minutnih jubilejnih oddajah Pesem slovenske dežele, ki bosta na sporedu Radia Celje oktobra, posvetil tistim, ki so v pogovoru z njim pred kamero ali mikrofonom ter s petjem ali igranjem naredili najmočnejši vtis. »Žal je med njimi nekaj tudi že pokojnih, a na srečo za njimi ostajajo skrbno hranjeni posnetki. Pa tudi spomini, ki jih niti čas ne more izbrisati,« pravi naš sogovornik.