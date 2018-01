Uspeti se da z ničle!

Ker se poznava že nekaj časa, mi najprej prijateljsko opiše naporen vsakdanjik, ki bo prikazan tudi v novem videospotu. V kavarni med pogovorom na radiu zaslišiva njegovo pesem Lagano. »To je pika na i! Ko si nekje in slišiš svoj komad, je najboljši občutek! Enako kot takrat, ko poješ pred večtisočglavo množico in vsi prepevajo tvoj komad. Za to umetniki živimo in s tem se ti vse za nazaj poplača.« Opiše mi, kako je ta hit nastal. »Želel sem na zabaven način povedati svojo zgodbo. Govori o punci, v katero sem zaljubljen, ampak ona noče biti z mano, ker nisem dovolj finančno sposoben. Ne zmeni se za to, da sem dober človek, ampak ima druge vrednote. Večina žensk gleda skozi interes in finance, pri tem pa pozabljajo prave vrednote. S tem komadom sem hotel povedati, da je vse skupaj zelo preprosto, tako pri ljubezni kot pri drugih stvareh.« Vse njegove pesmi so napisane po resničnih dogodkih in ne skriva, da je bil že velikokrat razočaran.

Želim, da me ljudje ne bi videli samo kot umetnika, ampak kot nekaj več, kot pot do uspeha.

»Zmeraj sem naletel na napačne ženske, ki name niso gledale kot na Saša Petrovića, ampak kot na Challeta Salleta, torej kot umetnika ali zvezdo in posledično skozi interes in finance.« Sicer pa je bilo leto 2017 zanj prelomno, saj mu je uspel preboj med najvidnejše. »Po kratkem premoru sem se uspešno vrnil na glasbeno sceno. Vse drugo sem dal na stran, ker mi glasba pomeni največ in ker sem verjel vase in vedel, da mi bo uspelo.« In uspelo mu je, Saša celo pravi: »Preteklo leto je bilo najboljše v mojem življenju, zato mi bo ostalo v spominu kot zelo pestro in seveda pozitivno. Posnel sem štiri videospote, ki so dosegli neverjetne odzive, imel cel kup nastopov po Sloveniji in tujini, ob vsem tem pa sem spoznal tudi veliko novih in zanimivih krajev in ljudi.«

V prvi ligi ni odstopanja

Challe Salle je v Sloveniji z 2,8 milijona ogledov na prvem mestu videospotov z največjim številom ogledov na YouTubu, in sicer s skladbo Lagano. »Ker sem ne glede na vse vztrajal in tudi zato, ker sem iskren in pač sem to, kar sem. Ključno je bilo, da sem zamenjal svoj stil, pisanju tekstov in rapanju dodal petje in melodije, zamenjali smo ritem in izbrali drugačne tematike in sporočila. Sem prvi glasbenik v Sloveniji, ki je posnel pesem v zvrsti 'reggaeton', ki vključuje rapanje, petje in bolj plesne ritme. Malo sem se prilagodil glasbenemu trgu in vesel sem, da me je širše občinstvo tako dobro sprejelo,« je svoj uspeh komentiral Challe, ki je imel samo v decembru kar 22 nastopov. »Tudi po novem letu se ni umirilo. Že prej sem bil profesionalec, ampak ko te začnejo mediji še bolj spremljati in povsod nastopaš, prideš v prvo ligo. In ko si v prvi ligi, ni več odstopanja, vse mora biti po načrtih.« Ob tem še pove: »Tisti, ki delajo osem ur na dan, pridejo domov in pustijo službo za sabo. Jaz pa živim z glasbo, sem umetnik in kot umetnik moraš biti ves čas pri stvari. Glej, mi že vibrira telefon,« reče in se oglasi na klic. Nato iskreno prizna: »Zdaj hočem dokazati, da to ni samo en hit, ki se mi je posrečil.« V krutem medijskem svetu se vsak dan kaj novega nauči. »Tudi padci, napake in negativne izkušnje so del življenja in lahko so najboljše lekcije, če se iz njih nekaj naučimo. V preteklem letu je bilo veliko preizkusov. Naučil sem se, da moram bolj previdno izbirati ljudi okoli sebe. Ko ti gre dobro, so vsi tvoji prijatelji, ko pa ti gre slabo, ni nikjer nikogar.«

Želi dvigniti nivo slovenske glasbe

Ob srkanju čaja se pogovarjava o glasbeni sceni in Saša ugotavlja: »V Sloveniji je glasbeniku zagotovo dvakrat težje uspeti kot v drugih državah samo zato, ker je glasbeni trg tako majhen.« Iskreno pa prizna: »S svojo pojavo na sceni hočem dvigniti tudi nivo slovenske glasbe. Zdaj smo dokazali, da se da narediti slovenski hit in komad, ki ga Slovenci poslušajo.« Da bi se še bolj posvetil glasbi, si je doma postavil glasbeni studio. »Vse ideje za pesmi in same pesmi dobijo osnovno obliko pri meni doma, potem pa jih z mojim producentom Damjanom Jovićem nadgradiva v njegovem studiu.

Že šest let ne pijem alkohola, ne drogiram se in ne kadim, celo življenje sem povezan s športom.

Prednost tega je, da je vse skupaj bolj praktično. Takoj, ko dobim idejo, jo lahko zapišem in posnamem. Igram se s projektom, dokler ne pridem do točke, da zadeva postane vrhunska.« Tako kot brez glasbe tudi brez športa ne more živeti. Posveča mu vsaj eno uro na dan. »Šport mi razbistri misli, uredi čustva in je najbolj učinkovito zdravilo proti stresu, na katerega v zadnjih letih počasi postajam že imun. Predvsem pa poskrbi za moje zdravje in neverjetno dobro počutje in pozitivno energijo.« Čeprav mi prizna, da je bil šport decembra na stranskem tiru in tudi pri hrani ni bil previden. »O ja, ne samo, da sem se pregrešil, ampak sem jedel čisto vse, kar mi paše in nisem pazil več kot en mesec, kar mislim, da je rekord v zadnjih letih. Moje telo se hitro vsemu privaja, mišice imajo dober spomin, in če bom priden pri treningih in prehrani, potem mislim, da bom v enem mesecu že nazaj v formi.« Ob tem se nekoliko namuzne in še pove: »Moj največji greh so vse možne sladkarije in hitra prehrana v nočnih urah, kar pa je najhujša možna kombinacija, saj grem po vsej tej prehrani spat in se maščobe samo nalagajo.« Še večji nasmeh na obrazu se mu nariše ob komplimentu, ki ga zasledimo v zadnjem tednu: glasbeni junak leta. »To je zame največji in najlepši kompliment, ki sem ga slišal v zadnjih letih. Seveda pa je to tudi dodatna spodbuda in motivacija. Od mene lahko na dolgi rok vedno pričakujete nasmeh na obrazu, najboljšo glasbo v Sloveniji in to, da bo slovenska glasba postala vse bolj poslušana in tudi cenjena.«

Rad bi bil ikona

Spregovoriva tudi o življenju in Saša pravi: »Najpomembnejše se mi zdi, da živiš po svojih pravilih oziroma kodeksu in znaš ceniti prave vrednote, kot so zdravje, družina, mir, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, spoštovanje. Pomemben del vsega pa je tudi sreča, za katero pravijo, da spremlja hrabre.« Nato svetuje: »Moj recept je, da moraš biti to, kar si, in pri sebi razčistiti, kaj si želiš v življenju. Ko sem naredil glasbeni premor, sem dejansko videl, koliko mi glasba res pomeni in koliko jo pogrešam. Karkoli delaš, se moraš temu posvetiti in ne moreš sedeti na dveh stolih.«

Cenim svoj lajf, širim gud vajb.

Ob tem zasanjano pove: »Moje življenje je moja glasba. Vse ji podrejam.« Vendar priznava: »Dan je prekratek in ne uspe mi vse narediti v enem dnevu. Posledično tudi nimam časa za zasebno življenje in sprostitev. Vem, da je to cena tega, kar delam.« In že opiše načrte. »Zdaj bomo začeli delati svoje majice in kape. Delam tudi na blagovni znamki, torej da nisem samo glasbenik, ampak bi bil rad ikona. Da me ljudje ne bi videli samo kot umetnika, ampak kot nekaj več, kot pot do uspeha. Dajem pozitivna sporočila in sem zgled veliko ljudem, še posebej mlajšim. Nanje poskušam pozitivno vplivati, usmerjam jih v razvoj talentov, da se ukvarjajo s sabo, s svojim telesom in umom. Že šest let ne pijem alkohola, ne drogiram se in ne kadim, celo življenje sem povezan s športom. Hočem biti dokaz, da iz ničle, brez zvez in finančne podpore, lahko nekaj dosežeš.« Brez zadržkov pove: »Imel sem težko otroštvo, starša sta se ločila, pri 16 letih sem ostal z mamo in sestro, sam sebi sem bil prepuščen, pustil sem šolo, nehal sem s košarko. Takrat nisem videl izhoda ali boljše prihodnosti. S pomočjo glasbe, športa in pravih ljudi okrog sebe sem izplaval iz te neugodne situacije.« Medtem ko mu že pišejo, kdaj se vrne na snemanje, ga ob koncu povprašam, ali je mogoče zdaj tudi zaljubljen. Po kratkem premisleku pove: »V medijih o zasebnem življenju ne govorim, ker sem imel slabe izkušnje. Rekel bom samo to, da sem srečen tako, kot je. Drugi pa naj presodijo, ali sem samski ali v zvezi. Za zdaj mi ustreza tako, kot je, ko bo pa kaj več, boste izvedeli.«





»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«