Uspeh Slovenca, kuhal bo v restavraciji Novaka Đokovića

Srbski teniški as Novak Đoković je pred približno pol leta v Monacu odprl restavracijo Eqvita. Po novem naj bi nad kuhinjo v pretežno veganski restavraciji bdel Slovenec, Erik Božič.

»Vsak izziv je zame približno isto. Večina ljudi me ne razume, tudi prijatelji včasih ne. Pa vendar je zame delati za Novaka Đokovića ali za Mirana iz Dekanov isto. Važna je vsebina. Zato se izogibam delati za ljudi kalibra pretežno slavnih … Rad izobražujem in v Monte Carlu bom to lahko naredil,« je v pogovoru za Radio Koper dejal Božič.

Erik je za Đokovića kuhal v Wimbledonu in ve, kaj je temu všeč. Zanj je tudi pomembno kaj jé, saj je tenisač alergičen na gluten in temu, kaj da v usta, posveti res veliko pozornosti.