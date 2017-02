Usodnega vina je konec, lepa Zalta naj bi napovedala odhod

Gledalci priljubljene nadaljevanke Usodno vino bodo kmalu ostali praznih rok. Četrta sezona bo namreč tudi zadnja, poroča Žurnal. »Z gledalci smo skozi sezone navezali iskrene vezi in skupaj zgradili facebook skupino, v kateri je združenih več kot 40.000 oboževalcev. Veseli smo, da radi spremljajo Usodno vino in tako skupaj z nami ustvarjajo najbolj gledano slovensko serijo,« so uvodoma povedali, ob tem pa dodali, da zapletov v zadnji sezoni ne bo manjkalo in da bodo priljubljeni liki poskrbeli kar za nekaj presenečenj.

Za tovrstno odločitev naj bi bila »kriva« glavna igralka Inja Zalta, ki po poročanju Žurnala razmišlja o odhodu, in sicer zaradi študija v tujini.