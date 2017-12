Urška Vučak Markež: Prazniki so najboljša terapija

Najlepši trenutki so pri družini Vučak Markež povezani s hrano. »Poleg tega, da se družimo, je hrana tista, ki povezuje ljudi. Verjetno ni tako samo pri nas. Veliko vlogo igra pri tem tradicija in včasih je bila nedelja tista, ko se je za kosilo skuhalo nekaj posebnega. Danes je sicer vsega v izobilju, a so prazniki še vedno namenjeni kulinaričnim užitkom. Za silvestrsko kosilo si privoščimo nekaj, česar že dolgo nismo jedli. Najpogosteje polnimo zrezke, purane, morske poslastice, celo nojevo meso smo si omislili. Ob teh priložnostih tudi ne gledaš na ceno in si kupiš kaj dražjega v kombinaciji s tradicionalnimi dobrotami. Na naši mizi zato nikoli ne manjkajo štefani pečenka, francoska solata, tatarski biftek, čokoladne bombice s kokosom in za Matjaža obvezno sadna kupa. Vse to delamo sami, mama naju je s sestro naučila kuhati in tudi moj mož priskoči na pomoč. Večkrat vključimo še otroke, ki radi delajo kekse z modelčki. Vsega običajno naredimo veliko in ti na koncu hrana že pri ušesih ven gleda,« se pošali Urška in sladkosnedno pripomni, da so obvezna novoletna sladica snežne kepe iz beljaka in vaniljeve ali čokoladne kreme.

