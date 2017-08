Urška Majdič: Ravno capljam iz hude izgorelosti

Kako se začne vaše jutro?

Odprem oči in vame zrejo rjave pasje oči – Runa, ki ima glavo naslonjeno na rob postelje, začne tako udarjati z repom, da sploh ne bi potrebovala druge budilke. Sledi sprehod, domači smuti, kava na dušek in akcija, ki se ne prekine vse do noči. Radio, glasba, drugi projekti.



Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo?



Pospravljanje, to je čista meditacija, in ustvarjanje jutranjega top smutija!



O čem v zadnjem času pogosto premišljujete?



O glasbi, duši, obnavljanju energije. Ravno capljam iz hude izgorelosti.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Veliko jokam. Zelo sem čustvena in ranljiva, tudi sentimentalna. Jočem zaradi strtih ljudi, mučenih živali, krivice … A si znam tudi obrisat solze in poiskati rešitev!



Ste imeli kdaj težave z oboževalci?



Nikoli. Saj se tu in tam najde kdo, ki ne spoštuje avtorstva glasbenikov ali celo meje zasebnosti. A sem se v teh letih že naučila povedati, postaviti mejo ali preprosto dvigniti ščit.



Ste kdaj prejeli nespodobno povabilo, če ste, kako ste se odzvali?



Da, vabilo na neki luksuzni vikend z masažnim bazenom brez kopalk – vse plačano, seveda. Fuj! Se je pa kar splačalo... Šalim se! Seveda sem zavrnila.



Vaš največji dosežek?



Dosežek je relativen. Poslovno-inovativni projekti, ki sem jih ustvarila. Glasbeno neskončni album Duša, ki počasi nastaja. Vsak mesec delim košček te glasbene zgodbe na svoji facebook strani. Zasebno pa – zmožnost dojemanja ljubezni in obračanje bolečine v svetlobo.



Brez česa si ne morete predstavljati življenja?



Ljubezni vseh vrst. Družine, svoje glasbe, sonca, poljubov, čokolade, živali ob sebi, divjega pisanja idej ob najbolj nemogočih urah, dobrih knjig …



Kateri je vaš najljubši spomin iz otroštva?



Ko smo bili še z vso družino skupaj na morju in smo peli ob vonju zapečenih kruhkov.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



Neštetokrat! Brez beseeeed, stojim v hipu spremenjena v leeed … (skladba iz prvega albuma z Billysi, op.)



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Leteti, skočiti s padalom … Vam sporočim, ko bom.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Dolgo prhanje z dišečimi olji, padec v posteljo in odločitev, da bom jutri pa res šla prej spat!

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«