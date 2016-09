Uroš Slak: v vojni z Janezom Janšo

Kakšne posledice ima iskren, neposreden in predvsem profesionalen novinarski pristop, je izkusil Uroš Slak. Zaradi izjave o politični preračunljivosti je požel ogromno odobravanja na eni strani, na drugi pa zelo grobe in naravnost primitivne kritike s strani izzvane stranke, Janševe SDS. Novinarji so stopili v bran svojemu kolegu in mu izrazili podporo za razkrivanje resnice, ki si jo gledalci vsekakor zaslužijo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«