Uroš Slak ostal brez Petre, zdaj še brez Jelene

Vsega lepega je enkrat konec. Latinski pregovor pravi, da je začetek ljubezni sladek, njen konec pa grenak. Ali je bilo tako tudi pri priljubljenem voditelju na Pop TV Urošu Slaku in njegovi okoli deset let mlajši izbranki, glasbenici Jeleni Čeranić, ni znano, a dejstvo je, da sta se le po nekaj mesecih strastnega razmerja razšla. Njuna ljubezen je pred meseci tiho vzklila in le njuni najbližji so vedeli, kako srečna sta bila. Videti je bilo, da je Uroš po razhodu z dolgoletno partnerico in mamo sina Aljaža Petro Kerčmar, ki je prav tako voditeljica na Pop TV, našel žensko, ki mu ustreza v vseh pogledih. Strast med njim in visokoraslo glasbenico je bila kmalu očitna, saj sta si naklonjenost v javnosti izkazovala kot dva zaljubljena najstnika. Jelena je potrdila, da sta z Urošem res par, nato pa sta se oba zavila v molk.

Razhod brez pompa

Nekaj tednov za tem je na vrata potrkalo poletje, čas ljubezni in romantičnih zgodb, ki pa je bilo za Uroša in njegovo Jeleno usodno. Kaj je botrovalo njunemu razhodu, ni znano, saj o tem ne želita javno razglabljati, a izvedeli smo, da so se njune poti le po nekaj mesecih razšle. Voditelj tega ne želi komentirati, je pa prijateljem potrdil, da je res samski. Nekoliko zgovornejša je Jelena, ki nam tega, da je njeno srce znova prosto, ni potrdila, je pa prosila za zasebnost. Ob tem nam je zaupala, da je letos dopustovala z najboljšo prijateljico na slovenski obali, a se ni prepuščala brezdelju. »Bilo je delovno, saj pripravljam dve avtorski pesmi, ki ju boste lahko na radijskih postajah slišali predvidoma jeseni,« nam je še zaupala. V delo se je zakopal tudi Uroš, ki je konec julija v središču prestolnice v družbi najboljših prijateljev praznoval 47. rojstni dan.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.