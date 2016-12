Uresničite svojo najbolj noro fantazijo!

Popolno postavo lahko dosežete že v dveh tednih, brez drastičnih sprememb življenjskega sloga.

S kremo InTheLine, ki dokazano topi maščobe, boste izgubili centimetre na področju stegen, trebuha, bokov in zadnjice.

Revolucionarna krema za oblikovanje postave je razvita na podlagi znanstvene raziskave in vsebuje natanko 2,5 % gliciretinske kisline iz golostebelnega korena, kolikor je potrebno, da se s topično uporabo v podkožju začno raztapljati maščobe. Z nanosom 2x dnevno krema zavira delovanje hormona kortizola, ki je odgovoren za kopičenje maščob na problematičnih predelih in zato uspešno pomaga pri izgubi odvečnih centimetrov.

Začnite že pred novim letom in poskrbite, da se vse dodatne kalorije , ki jih boste zaužili med prazniki, ne bodo kopičile na vašem telesu v obliki maščob. Po novem letu pa nadaljujte z uporabo in končno izpolnite novoletno zaobljubo, ki ste jo sprejeli že pred leti.

Kako mi bo krema pomagala izgubiti maščobe?

Njeno delovanje je potrjeno z znanstveno raziskavo. V raziskavi, ki je bila izvedena na Univerzi v Padovi, je sodelovalo osemnajst žensk v starosti od 20 do 33 let z normalnim ITM (indeksom telesne mase). Devet udeleženk je ob nespremenjeni prehrani na enem stegnu uporabljalo kremo z 2,5 % gliciretinsko kislino, devet pa kremo z vsemi pomožnimi sestavinami, a brez gliciretinske kisline. Pri slednjih po preteku enega meseca ni prišlo do nobenih sprememb v obsegu na nobenem izmed stegen, medtem ko je bila pri udeleženkah, ki so uporabljale kremo z gliciretinsko kislino, razlika občutna. Na podlagi rezultatov znanstveniki sklepajo, da so učinki kreme še intenzivnejši pri osebah s povečanim indeksom telesne mase in pri starejših osebah, kjer so hormonska neravnovesja še intenzivnejša.

V primerjavi z drugimi kremami za hujšanje , ki so na voljo na tržišču, ima InTheLine edinstveno sestavo. Je edina krema, ki vsebuje gliciretinsko kislino, hkrati pa ne vsebuje kofeina, pogoste glavne sestavine večine krem, ki dejansko zvišuje ravni kortizola, kar ima lahko pri hujšanju nasprotni učinek od želenega. Večina drugih krem zgolj površinsko izboljša videz kože, InTheLine pa deluje v podkožju in ima več kot zgolj estetske učinke. Zaradi njene koncentrirane sestave in dobre mazljivosti je porabimo manj. Pomožne sestavine, kot so rhodiola, izvlečki citrusov, ter naravni hranilni olji sončnic in cipres, pa pomagajo koži, da maksimalno absorbira aktivno sestavino licorice, zavirajo delovanje hormona kortizola, pospešujejo mikrocirkulacijo, preprečujejo izparevanje vlage iz kože in jo naredijo gladko, napeto in dišečo.



Zaradi njene edinstvene sestave, je krema Intheline primerna za ženske in moške vseh starosti. Še zlasti pa so z njenimi učinki zadovoljne ženske v menopavzi, pri katerih je kopičenje maščobnih oblog na problematičnih področjih povezano predvsem z neravnovesji hormona kortizola, elastičnost kože pa je zaradi manjše proizvodnje kolagena manjša. Aktivne sestavine zavirajo prekomerno tvorjenje kortizola in učvrstijo kožo, zato so učinki kreme pri teh posameznicah najbolj vidni.

Kakšne rezultate lahko pričakujem in v kolikšnem času?

Boljše od pričakovanih in vidne že v dveh tednih!

Uporabnice, udeležene v raziskavi, so kremo z aktivno sestavino uporabljale le enkrat dnevno, zgolj mesec dni in v majhnih količinah, pri tem pa dosegle vidne rezultate. Uporabnicam kreme InTheLine zato za še boljše rezultate priporočamo nanos kreme dvakrat dnevno, saj bodo tako vidni rezultati prišli še hitreje! Ena tuba zadostuje za približno mesec dni vsakodnevne uporabe, za resnično opazne in dolgotrajne rezultate pa se priporoča redna uporaba.



Rezultati uporabe so vidni že v dveh tednih!

Uporabljajo jo tudi znane Slovenke!

Učinkovito delovanje kreme lahko potrdijo številne znane Slovenke, ki so med prvimi preizkusile kremo InTheLine in z njo dosegle vidne rezultate. Med njimi so Danica Lovenjak, novinarka in radijska voditeljica Jerca Zupan, voditeljica Manja Plešnar, voditeljica in manekenka Tjaša Jerala Kokalj, manekenke Daša Podržaj, Anamarija Avbelj, Patricia Peklar in Eva Pakiž ter fotomodel Anja Jenko, ki so skupaj z uporabo kreme izgubile več kot 41 cm.



Slovenske estradnice Danica Lovenjak, Jerca Zupan, Manja Plešnar, Tjaša Kokalj, Anamarija Avbelj, Patricija Peklar, Daša Podržaj, Eva Pakiž, Anja Jenko in Ajda Sitar so navdušene nad kremo.

Krema InTheLine je pomagala izgubiti neželene centimetre že več kot 3.000 Slovencem in Slovenkam. Prepričala je celo največje skeptike. Predlagamo, da kremo poskusite tudi vi, saj preverjeno deluje. Polepšajte si praznike in obdarite sebe – edino osebo, s katero boste zanesljivo preživeli vse svoje življenje.

Za še boljše rezultate se priporoča uporaba hlač ali pasu za oblikovanje postave. Ob nakupu kreme Intheline lahko hlače in pas za oblikovanje postave kupite po znižani ceni!

