Ups talenta Luke: Neprijetno je bilo zbuditi napačno osebo

Ob kateri uri vas zjutraj zbudi budilka?

Odvisno od dneva. Običajno vstajam med osmo in deveto.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

O projektih, ki se jih lotevam z jesenjo. Včasih kar malo preveč.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Če sem iskren, sem nazadnje jokal ob glasbi, ki sem jo poslušal na sprehodu s psičko. Dobra glasba me velikokrat spravi v jok. Res.



Kaj je vaš največji dosežek v življenju?

Da sem domače prepričal o nakupu naše psičke Lile. Velikokrat se mi zahvalijo, da sem vztrajal.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?

Vedno ostanem brez besed, če me kaj posebej nagovori ali se me dotakne. Nazadnje sem si pogledal posnetek moškega, ki je s svojimi rokami pred smrtjo rešil 669 otrok iz taborišča v Auschwitzu. Neverjetno!



Kaj je najdražja stvar, ki ste si jo privoščili v tem letu?

Nov telefon.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Svetovne voditelje, ki delajo zgago svetu, bi malo oklofutal.



Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?

S prijatelji smo s podoknico hoteli presenetiti našo kolegico, ki je imela okroglo obletnico, a smo ponoči zamenjali hiši. Lahko si predstavljate, kako neprijetno je bilo malo po polnoči zbuditi napačno osebo.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?

Kakšne kitajske specialitete, katere glavna sestavina je kakšna domača žival, ki mi jo je že težko omeniti.



Katera jed je vaša specialiteta?

Domači najraje vidijo, da skuham svoje posebne testenine. Mimogrede, so tudi moja najljubša jed.



Ste na kaj alergični?

Sem. Na zoprne ljudi.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«