Upokojen, a ne počiva

Dve leti je že minilo, odkar je oče Miss športa Srečko Čož odšel v pokoj in predal štafeto lepotnega izbora za miss športa Društvu športih novinarjev Slovenije. Kljub temu pa Srečko ne počiva. Posvetil s je svoji prvi ljubezni, pisanju poezije. Knjigam Prve ne pozabiš nikoli, Romantični večer, Budne sanje in Sopotniki se je pred dnevi pridružila še peta pesniška zbirka Srce na zidu, ki jo bo svečano predstavil 3. decembra, na rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna v Centru kulture Španski borci. Srečkove pesmi so resne in šaljive, so zgodbe življenja in zrcalo nas samih. Takšna bo tudi prireditev, na kateri se bo literatura prepletala z glabo, vstop pa bo prost.

