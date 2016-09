Umazana igra v Survivorju. Ste videli, kaj se je zgodilo?

V šovu Survivor se je pred dnevi zgodila najbolj umazana bitka doslej. Dobesedno. Plemeni sta se borili za nagrado, ki omogoča nekoliko lažje bivanje v divjini, boj pa se je bil na nož in v blatu.

Nekaj kvadratnih metrov umazane vode in dekleta v bikinkah moškega dela tekmovalcev niso zmotili. Nekateri so bili precej agresivni, tudi Sandi, ki ga je Ines za nekaj časa skoraj že onesposobila, nato pa jo je večkrat grobo potisnil v blato. V naslednji tekmi se je Sandi ulegel na drugega tekmovalca in ga s silo telesa tiščal na tla, za precej močno tekmovalko pa se je izkazala tudi trdoživa Ines.

Teja je povedala, da se sama počuti šibkejšo od Ines, zato je tudi kmalu popustila. A njena groba igra ji ni bila niti najmanj všeč: »Jaz takega človeka ne morem spoštovati!« Na koncu je tudi Ines priznala, da je bitka za preživetje na rajskem otoku brutalna: »V bojih smo res dobri, ne popuščamo. Ampak jaz bom invalid, jaz bom postala 'kripelj'.«

Vse več pa je tudi strahu zaradi pomanjkanja hrane, spanca in oblačil. Nekateri so že ugotovili, da jim bodo roke in noge počasi začeli odpovedovati, zatika se jim tudi že pri govoru. Tri žlice riža na dan je pač nekoliko premalo za take fizične napore, se strinjajo.

Pred zadnjim izločanjem se je pokazalo, da so taktiki še kako na delu. Tokrat jo je najbolje odnesla Teja, povratnica v šov Survivor, ki je zmagala v igri spomin in si priborila nagrado – dva glasova ob izločanju na plemenskem svetu (lahko bi izbrala pravico, da nekomu odvzame glas, a je raje storila tako). Oba je namenila Alanu in si zagotovila še vsaj en teden v igri za glavno nagrado. Bakla zamerljivega Alana je ugasnila, s seboj pa je z otoka odnesel kresilo in tako svojemu bivšemu plemenu nekoliko otežil življenje. Za lep spomin, je povedal v kamero. Mnogi komentatorji na družabnih omrežjih so ga zaradi tega okarali, češ da je odšel tak, kot je prišel, nekaterim pa je s tem dejanjem prirasel k srcu in so ga označili za carja.