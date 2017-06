Ulala! Alya je razkrila, s kom je praznovala

Energična pevka Alya je pred nekaj dnevi dopolnila 34. rojstni dan in zaupala nam je, da je bilo njeno letošnje praznovanje precej pestro. »Od petih zjutraj sem bila na poti. Od Kornatov do Zadra, kjer me je čakalo kosilo, nato sem odpotovala v Zagreb v dvorano Lisinski, kamor sem bila povabljena na gala koncert glasbenega prijatelja Olje Dešića, ki je pripravil in aranžiral koncert Tribute to Beatles,« nam je povedala Alya, ki je bila povabila iskreno vesela, prav tako pa tudi vseh glasbenih prijateljev, ki jih je srečala.

Med drugim se je na svoj rojstni dan družila z Nenom Belanom in Berislavom Blaževićem iz skupine Parni valjak. »Skratka, moje praznovanje je bilo popolno,« nam je še zaupala.