Ula Furlan navdušena nad pridobljeno težo

Medtem ko se večina žensk obremenjuje s tem, kako bi se znebile odvečnih kilogramov, se je Ula Furlan razveselila povečane telesne teže. Voditeljica in manekenka je na račun svojega slokega telesa pogosto slišala očitke, da je presuha, naj ne strada in podobno. Seveda povsem brez razloga, saj ima takšno konstitucijo in je ena tistih srečnic, ki se stežka zredijo.

Hmm ... Vesela, da se

je zredila?!

Pred dnevi, ko je med brskanjem po omari našla deset let stare kavbojke, je ugotovila: »Nekoč so bingljale nizko na pasu in se šle 'skejt wannabe' podobo, zdaj pa čudežno kar same od sebe stojijo visoko v pasu. Za osnovnošolsko deklino, ki je nenehno poslušala – kako suha si, a sploh kaj ješ in podobno, je teh nekaj pridobljenih kilogramov svojevrsten uspeh,« je presrečno razodela Ula.

