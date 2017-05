Ugrabile so Dejana Zavca

V zaodrju oddaje Na žaru, kjer so cvrli Jonasa Žnidaršiča, so se odvijale same vragolije. Ena takšnih se je dogajala tudi v dvigalu, kamor so postavne dame zvabile svetovnega boksarskega prvaka. Dejan Zavec se je v lepi druščini šefice odprte kuhinje Alme Kochavy, manekenke Anele Šabanagić, maskerke Vilme Baum in stilistke Metke Albreht odlično počutil, zaradi utesnjenega prostora je bilo tudi stiskanje povsem dovoljeno. Še preden bi jim popolnoma popustile zavore, so prispeli na cilj, kot zaključek zabavne vožnje pa so naredili spominsko fotografijo. Sledil je huronski smeh kot odziv na partnerico Lada Bizovičarja. Anela se je namreč pošalila na račun Alminega poročnega prstana, mogoče tudi zato, ker bi si ga tudi sama želela. Ali ji bo Lado uresničil željo, bo pokazal čas, do takrat pa se bodo lahko še vedno šalili na račun poročenih žensk.

