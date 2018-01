U, jebemti, je zavpil Gojc in le začel

Vse je bilo že pripravljeno. Urnik dogovorjen, scenarij razdelan do sekunde, 90 pevk in pevcev različnih starosti, ki sta jih Zoretova in Gojc izbirala na poletno-jesenskih avdicijah, pa našpičenih, da prikažejo vse svoje znanje in tudi vse, kar so se naučili v nekaj mesecih, ki so jih preživeli pri Marti Zore na vajah za koncert, ki je bil predviden za 11. november. Zdaj bo 22. aprila.



»Res mi je bilo hudo,« je dejala Zoretova in dodala, da je bilo morda tako celo bolje, saj bo nemara aprila več občinstva kot v hladnejšem in nepredvidljivem novembru. Bodo pa Slovenske novice in Bulvar, kot je bilo obljubljeno že za novembrski nastop, osrednji medijski pokrovitelj tudi aprilskega dogodka.

100 pevk in pevcev se bo zvrstilo na odru

Zdaj vse teče naprej. »Zelo smo pridni! Vadimo, izboljšujemo program... V Celjskem mladinskem centru smo imeli celo koncert s to zasedbo, le da je bila bistveno manjša od tiste, ki bo stala na odru (ta bo pokrit in bo meril 120 kvadratnih metrov) Kongresnega trga v Ljubljani. To je bil nekakšen preizkus za kup pevcev, ki še nimajo odrske kilometrine, da jih vpeljemo v zadevo,« je povedala Zoretova. Za komentar celjskega nastopa letečega Gojca nismo ujeli, nam je pa Zoretova zaupala, da je »nekaj solistov tako dobrih, da je Gojc rekel: U, jebemti, a zdaj naj pa jaz za njimi pojem …«

Je pa res, dodaja, da bi potrebovali še nekaj pevk in pevcev za pop glasbo. In te zdaj Marta vabi na avdicijo, ki bo v ponedeljek. Zanimivost pa je, da bo enega od pevcev na koncertu izbrala tudi ekipa londonskih avtorjev in producentov, s katerimi Zoretova sodeluje, ter ga nagradila. Kako? Izbranemu bodo naredili in posneli avtorsko skladbo. »Prepričana sem, da je to lepa nagrada, ki bo marsikateri talent prepričala, da se pride pokazat,« še pravi Marta Zore.