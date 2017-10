Twitteraši Janševe teve so ga pa pihnili

»Ga pa pihnejo, tile Janševi,« je dejal eden od novinarjev, ki redno spremljajo twitter družbe NOVA TV 24 Si, informativne televizije, d. d., kot se uradno imenuje televizija Nova tv 24 oz. skrajšano Janševa televizija, ki se pohvali z geslom – Prvi v službi resnice (tako nekako!). Navsezadnje imajo to vodilo napisano tudi na službenih avtomobilih, s katerimi drvijo do resnice.

Na omenjenem twitter računu so namreč vrli vojaki resnice zapisali in objavili: »Oglejte si seznam novinarjev slovenske politične levice. Spodaj objavljamo seznam tistih, ki se s svojimi mediji štejejo (ali so se za časa svojega delovanja šteli) med prosocialiste. Biti obveščen je pravica, ki vam je, v nasprotju z marsikaterim drugim medijem, mi ne kratimo. Zato objavljamo seznam slovenskih novinarjev, ki se štejejo med prosocialistične in delajo za medije, kjer socialistični režim izvaja visoko raven nadzora (vir: Libertarec). Gre za novinarje, ki so bili v času peticije, leta 2007, del združbe F571.« Tole je za uvod v pravljico resnice.

F571, seznam žurnalistov, so spet potegnili na plan.

Nato sledi dolg seznam imen, razporejenih po domnevnih zaposlitvah v medijih. Tako sta npr. kolega (zdaj že nekdanji novinar pri Delu) Marko Jakopec in športni kolega z Dela Vito Divac zaposlena na Radiu Slovenija. Tudi Jože Bonča, ki ga že »sto let« ni več na Radiu Slovenija, je še kar na seznamu teve edine prave resnice. Da Roka Praprotnika sploh ne omenjamo.

Izvedeli smo tudi, da je Ervin Hladnik Milharčič zaposlen na POP TV (hm, morda pa tam dodatno služi, pravi kolega iz Bulvarjevega omizja dobro obveščenih in nenehno radovednih), pa da je kolegica odgovorna urednica Bulvarjeve sestrske revije Suzy Barbra Jermann na Dnevniku, tudi nismo vedeli. Hm, pa tudi voditeljica s teve (kot bi rekli Janševi vojaki, Hanzi teve, RTV SLO) Janja Koren naj bi bila zdaj v službi na Večeru. Na seznamu je še nekaj stotnij imen in vsako zase je glede na to, kam oziroma v kateri mediji je uvrščeno – smešno. Joj, joj!

O mrtvih s seznama ne bi pisali! Pravljice pa je tako konec. In prvi (v službi resnice) so postali – zadnji. Vsaj tako kaže!