TV Slovenija žaluje, umrl je dolgoletni sodelavec

V 84. letu starosti je umrl snemalec Janez Cimperman, ki je delal na Televiziji Slovenija skoraj tri desetletja, svojemu delu pa je bil predan z dušo in srcem, je snemalcu v spomin zapisal spletni portal MMC RTV Slovenija.

Sodelavec Televizije Slovenija je Cimperman postal, potem ko se je leta 1962 prijavil na njihov razpis za nove sodelavce in vse nadaljnje preizkuse zaradi svojih fotografskih izkušenj opravil z lahkoto, poroča spletni portal.

Sprva je delal kot asistent snemalca, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot snemalec s filmsko in elektronsko kamero. Ob upokojitvi pa je po poročanju portala za hišno glasilo RTV Kričač dejal, da se je njegovo življenje delilo na dve obdobji, in sicer prvih 29 let je odkrival svet doma in v svoji okolici, drugih 29 pa je posvetil televiziji.

Zaradi narave svojega poklica je potoval po Sloveniji, Evropi, Južni Ameriki in Avstraliji. Četudi je kraje opazoval predvsem skozi objektiv kamere, so ga močno zaznamovala.

Spletni portal MMC RTVS je Cimpermanu v spomin še zapisal, da je snemalec svoje delo opravljal z ljubeznijo in zanesenostjo, za njim pa je na Televiziji Slovenija ostalo na kilometre posnetega traku.