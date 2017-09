Tudi tenisačica, jahačica in fuzbalerka

Petnajst deklet upa na laskavi naziv miss Slovenije 2017, kateri bo uspelo, bo znano na sklepni prireditvi 9. septembra, ko se bodo predstavile obiskovalcem Gospodarskega razstavišča in gledalcem pred malimi zasloni. Danes predstavljamo še zadnjih pet finalistk, vsekakor pa berite svoj najljubši časopis tudi jutri, ko bomo še enkrat objavili fotografije petnajsterice, pa tudi glasovnico, s katero glasujete za tisto, ki vam je najbolj všeč. Tista, ki ji boste namenili največ glasov, bo dobila lento miss Slovenskih novic.

Številko 11 ima Nina Dolić. Iz Lucije je, stara je 18 let. Letos je opravila srednješolsko izobraževanje na SŠ Izola, je vzgojiteljica predšolskih otrok. Pred kratkim se je začela učiti ruščine, rada obišče teniško igrišče in se z užitkom udeležuje raznih športnih aktivnosti. Posebnega mota nima. »Ravnam se po pravilu, da si življenje rada poenostavim in uživam v lepih trenutkih, cenim malenkosti, ki mi začinijo vsakdanjik.« Pravi, da je preprost človek, zmeraj pripravljena pomagati in prisluhniti.

Dvanajsta bo na oder stopila Špela Budič, 21-letnica iz Kranja. Študira na fakulteti za organizacijske vede, tretje leto pa dela na Letališču Jožeta Pučnika kot zemeljska stevardesa. Prosti čas preživlja v družbi kobile Dore, ki jo jo sama ujahala. »Z Doro tekmujeva na regijskih tekmovanjih v preskakovanju ovir in doslej sva dosegli že več kot 15 zmag. Prihodnje leto imam namen nastopiti na državnem tekmovanju v preskakovanju ovir, v bližnji prihodnosti pa opraviti izpit za inštruktorico jahanja, saj bi rada svoje znanje prenesla naprej.«

Kot trinajsta se bo prestavila Laura Katarina Jularić, 21-letnica iz Borovnice. Je študentka menedžmenta poslovnih in delovnih sistemov na FOV. »Moj moto je, da živim in pustim drugim živeti in da mi ni neprijetno, če naredim kakšno napako, ker se poskusim iz nje kaj naučiti.« Pravi, da je zanesljiv, razumljiv in preprost človek, ki ne obsoja drugih, če mislijo drugače, vedno je pripravljena poslušati in sprejemati nove stvari.

Številko 14 ima Sergeja Kržan. Stara je 20 let, prihaja iz Brežic. Že majhna je rada tekala za žogo, zato so jo starši vpisali v nogometni klub, trenirati je začela pri desetih. »Ponosna sem, da so me vpoklicali v slovensko žensko kadetsko in mladinsko nogometno reprezentanco.« Rada tudi pleše. Drži se pravila: Življenje je borba, zmaga tisti, ki najpozneje odneha. Zato je na vsakem koraku treba vztrajati in slediti svojim sanjam, si zadati cilje in jih doseči, pravi.

Zadnja, 15., bo na oder stopila Nina Rems, 16-letnica iz Trzina. Obiskuje ljubljansko gimnazijo Ledina, že 12 let uživa v plesu. »Sem navijačica, kar mi daje pozitivno energijo in veselje. Vpisala se bom na študij prava, saj želim zagovarjati ljudi, ki sami tega ne morejo.« Njen moto je: Kdor ne tvega, ne dobi. Je vesela in odločna, če želiš doseči cilje, je treba za to delati in si postaviti prioritete, je prepričana.