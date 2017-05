Tudi Slovenci imamo Chucka Norrisa

Ameriški zvezdnik Chuck Norris je s svojim prihodom v Slovenijo dvignil veliko prahu, a dejstvo je, da imamo tudi Slovenci svojega Chucka, bradatega moža, ki zmore vse. Alojza Groma iz Novega mesta je že pred leti spoznala radijka Ivjana Banić, ko jo je Dolenjec tako močno očaral, da se je ob zvezdniškem obisku spomnila nanj. Pobrskala je po svojem arhivu in našla fotografijo simpatičnega ključavničarja, ki je prepričan, da bi Chucka zagotovo prekosil v gobarjenju. Iz srca se nasmeji tudi šalam na račun mojstra borilnih veščin. Na nenehno zamenjevanje s slavnim igralcem se je že privadil, mu je pa žal, da ga med obiskom ni mogel spoznati. Imela bi veliko skupnih tem, saj je tudi izvirni Chuck preprost, vljuden, komunikativen in prav nič muhast. Tako smo vsaj izvedeli kljub strogemu varovanju skrivnosti, zavarovanimi celo s pogodbo o molčečnosti. Med snemanjem avtomobilskega oglasa je namreč ves čas skrbel za dobro vzdušje na različnih lokacijah po Sloveniji, njegova žena ga je večino dneva spremljala, nekaj časa pa je izkoristila tudi za najljubše žensko opravilo – nakupovanje. Celotna produkcijska ekipa je bila seznanjenja s strogimi pravili obnašanja, h katerih sodi predvsem to, da ga med delom ne smejo obremenjevati s selfieji. Tistih nekaj srečnežev, ki so smeli pozirati ob legendarni osebnosti, pa ta dragi spomin hranijo le zase. Original in slovenski dvojnik se v resnici razlikujeta le po statusu in bančnem računu, po videzu in značaju pa sta si podobna kot jajce jajcu.



