Trkaj: Model me je napadel. Idiot me je ugriznil v obraz

Kako se začne vaše jutro?



Običajno vstanem in si zavrtim kak dober komad. Naredim jogo in grem teč s psom Castrom, nato pojem zajtrk. Potem se zbudijo preostali družinski člani in se igramo in hecamo, nato pa grem delat.



Katero je vaše najljubše gospodinjsko opravilo?



Zbiranje lončkov za pitje kave.



O čem zadnje čase pogosto razmišljate?



O tem, kako bom v enem mesecu dokončal nov album 'Bodte v cvetju – uživite v poletju', o rimah, komadih, celotni sliki.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ko sem se režal do solz s prijateljem zaradi neke brezvezne reči. Spontanka.



Ste imeli kdaj težave z oboževalkami?



To so sladke težave.



Ste kdaj prejeli nespodobno povabilo in kako ste se odzvali nanj?



Tako, da je bil nasmeh zjutraj obojestranski.



Kateri je vaš največji življenjski dosežek?



To, da ustvarjam glasbo že več kot 10 let in imam občutek, da še vedno rastem.



Kateremu traču o sebi ste se nazadnje smejali?



Da sem na kokainu, ker imam toliko življenjske energije.



Kaj je tisto, brez česar si ne morete predstavljati svojega življenja?



Brez prijateljev, mikrofona, družine in košarke.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v vašem življenju?



Hahaha, en model me je napadel. Idiot me je ugriznil v obraz, potem pa sem ga nekako spravil na tla. Sva se malo po moško zmenila in šla vsak svojo pot.



Kateri je vaš najljubši spomin iz otroštva?



Da smo šli z družino v ZDA, v New York, tisto mesto in vzdušje sta name res napredila močan vtis.



Kdaj ste nazadnje ostali brez besed in zakaj?



Pred nekaj dnevi, ko je hčerka sama zrecitirala otroško pesem, pri dveh letih. Noro, kako se hitro razvijajo!



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Ne vem, če si ne upam, ampak imam bolj izgovor, da nimam časa. Rad bi en dan samo spakiral in šel z letalom nekam, brez besed, ne da komu povem, kdaj se vrnem, kam grem in kaj me čaka.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Če ne treniram, po navadi berem ali gledam dokumentarce. Če delam glasbo, se v posteljo odpravim okrog tretje, četrte ure zjutraj, sicer pa ob enih.

