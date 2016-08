Trije mentorji, ista črka, dve smrti

V začetku tega leta je Prleke in oboževalce resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek pretresla novica, da je v 64. letu starosti umrl priljubljeni mentor Milan Belec, ki je s svojo energijo in hudomušnostjo pustil neizbrisen pečat tako pri gledalcih kot tekmovalcih resničnostnega šova. Milan je že drugi mentor, ki ga je izgubil ta resničnostni šov. Podobno so namreč 2009. slovenski gledalci in Idrijci žalovali za svojim sokrajanom Marijanom Podobnikom, ki je nepričakovano umrl v 59. letu starosti v času, ko so ustvarjalci snemali tretjo sezono šova Kmetija. Oba sta se globoko zasidrala v srca gledalcev in tekmovalcev, ki sta jim dajala tedenske naloge ter ostro ocenjevala njihovo delo. Šlo je za dve veliki osebnosti slovenskih resničnostnih šovov, ki bosta v spominu številnih prav gotovo ostala dlje kot tekmovalci.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«