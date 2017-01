Triglavski plaz dobre energije

Mir je tisto, česar si v teh časih želimo vsi – glasbenik Gianni Rijavec ga želi vsako leto priklicati z vrha naše najvišje gore, simbola slovenstva, Triglava. Besede, ki so se zapodile po zasneženih strminah s Kredarice in se zakotalile navzdol na vse konce in kraje Slovenije, kot plaz, ki ne prinaša škode, ampak dobro energijo, so bile že pete zapovrstjo.



Naša ekipa se je skupaj s poslanico in njenim avtorjem podala v nebo s helikoptersko ekipo Slovenske vojske, ki se tjakaj vsako leto ob tem času odpravi na redno menjavo meteorologov. Že petič so ob tej priložnosti s seboj prijazno vzeli še mirovnika. Čeprav je bil namen odprave nositi mir, je bila vožnja vse prej kot mirna. Močan veter se je zaganjal v helikopter in poskrbel, da so si potniki, nevajeni helikopterskih voženj, ob srečnem pristanku na Kredarici kar malce oddahnili.



V posebnem vzdušju je zazvenela poslanica. »Razmere doma in v svetu so kritične, toda prepričan sem, da bi se dalo marsikaj spremeniti. Če bomo začeli malce razmišljati, če ne bomo ovce, bo leto 2017 gotovo srečno,« je prepričan Gianni.



»Petindvajset let je za nami, 25 let države Slovenije. Nam je ta država tudi domovina? Nam je uspelo postaviti Slovenijo na svoje noge? Čutimo slovensko? Imamo radi svoje simbole, spoštujemo našo – slovensko zgodovino? Spoštujemo našo slovensko kulturo, vse, kar je slovensko? Ko se ozremo naokrog, je odgovor na dlani: zelo malo, skoraj nič ali nič. Slovenija je družbeno razdvojena in socialno razslojena,« pravi v poslanici glasbenik in se vpraša, ali bomo v zadnjem hipu, na robu dokončnega propada, vendarle presekali gordijski vozel, zbrali pogum in nekatere ključne akterje za našo pogubo poslali na smetišče zgodovine. Svoje sporočilo vodja mednarodne mirovniške fundacije Beli golob sklene z besedami: »Mir in vse dobro v letu, ki je pred nami.«