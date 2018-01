Tri jajca za zajtrk – on ali ona?

Pred dnevi so nam trije zagovorniki zdravega življenja – prehranska svetovalka Mojca Cepuš, osebni trener Jan Kovačič in priljubljena kuharica Ana Žontar Kristanc – sestavili, pripravili in predstavili svoje popolne zajtrke. Za najbolj udarni začetek dneva poskrbi Mojca, ki obožuje zajtrk s kar tremi umešanimi jajci. Kako pripravimo najboljša, je v živo pokazala Ana, Jan pa zjutraj prisega na nesladkane kosmiče z nekaj jagodičevja in mlekom ali jogurtom. Kot pravi Cepuševa, naj bi več dobrih ogljikovih hidratov zaužili v dopoldanskem času, da telo dobi gorivo. Sama občasno raje poje nezdrav zajtrk, kot da bi ga povsem izpustila, Jan pa si med vikendom privošči zajtrk v postelji, skupaj z dekletom, lepo športnico Nives Orešnik.

