Tri četrt stoletja igralca Raca

Igralec Radko Polič - Rac je včeraj praznoval 75 let. V dobri družbi in živahno, kot to zna!

Nastopil je v okoli 100 filmih ter v skoraj 100 gledaliških in radijskih igrah. Profesionalno pot je začel leta 1965 v Študentskem aktualnem gledališču, po diplomi na ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo leta 1992 pa igral ali gostoval na odrih različnih gledaliških hiš, v institucionalni in zunajinstitucionalni produkciji, gledališču Glej, E. P. I. Centru ter suvereno nastopal tudi na hrvaškem in srbskem govornem območju v filmu in gledališču.

Je vrvohodec brez varovalne mreže ter igralec, fanatik, ki sebi in drugim postavlja najvišje zahteve.



Bil je dolgoletni član ansambla SNG Drama Ljubljana, na odrih in na gledaliških festivalih nekdanje Jugoslavije je bil vselej iskan in cenjen igralec.

Ko je leta 2002 prejel Borštnikov prstan, je Jernej Novak zapisal, da je »med slovenskimi igralci najizrazitejši intuitivni igralec, ki ustvarja s pomočjo popolnega zlitja (empatije) z dramsko osebo, ki jo predstavlja«.

Leta 2007 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Režiser Sebastijan Horvat ga je tedaj označil za igralca, ki igra na vse ali nič, ki je vrvohodec brez varovalne mreže ter igralec, fanatik, ki sebi in drugim postavlja najvišje zahteve.

Društvo slovenskih filmskih režiserjev mu je pred dvema letoma namenilo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.