Treningi z Ladom: Dober učenec, še boljši učitelj

Skorajda ni Slovenca, ki minulo nedeljo ne bi obstrmel ob pogledu na vrhunsko plesno točko Lada Bizovičarja in Evelin Arh v oddaji Zvezde plešejo. Nekdanja mladinska svetovna prvakinja v rock'n'rollu, ki je pred časom s plesalcem Matejem Matečkom kraljevala na državnem in svetovnem vrhu, danes pa z Blažem Rusom meša štrene najboljšim, se odlično znajde v različnih plesnih zvrsteh. In v vlogi soplesalke Lada Bizovičarja. »Trenirati z Ladom je bilo izjemno, saj se v njem skriva pravi rock'n'roll plesalec,« nam je zaupala Evelin. Potrebnih je bilo veliko treningov, ki so bili sicer naporni, a tudi zelo zabavni in pestri.

