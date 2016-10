Trebušak hvali ženo: Poglejte jo, je odlična kombinacija vsega

Urednik in voditelj informativne oddaje Svet na Kanalu A Gregor trebušak je trenutno eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov pri nas. O njem ni veliko znanega, a sodeč po številnih temah na forumih, veliko gledalcev meni, da je Gregor resen in celo dolgočasen človek, ki se ne zanima za nič drugega kot politiko. V resnici ni tako, saj je navdušen športnik, ki se vsako jutro pred službo pošteno razgiba, dan pa po navadi zaključi v objemu žene in sodelavke Urše. Preberite, kaj vse je zaupal naši radovednici.

Kako se začne vaše jutro?



Po navadi vstanem ob 5. uri, prižgem radio in poslušam Val 202, na kavču pa potem na računalniku gledam oddaje od prejšnjega dne in novice po svetu. Ob 7. uri sledi skvoš ali druga telovadba. Ob 8.30 grem v službo.



O čem govori zadnji SMS, ki ste ga prejeli?



Oh, ne spomnim se. Vsak dan jih je 50. Večinoma so službeni.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Sam delim misli na dva dela. Služba, ko razmišljaš o temah, idejah, novostih, in zasebnost. Tu je pa tisti življenjski del.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ob gledanju oddaje Dan najlepših sanj in filmu o mišični distrofiji, v katerem glavna igralka na koncu umre.



Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?



Ko sem bil v zvezah, so bile te vedno dolge. Do 21. leta te stvari sploh ne štejejo kot zveza. Ko malo odrasteš, gre zares.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Poglejte mojo ženo (novinarka Urša Trebušak, op. p.). Odlična kombinacija vsega.



Ste imeli kdaj strastno oboževalko, ki vam je povzročala težave?



Da. A to se pač zgodi.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Eden me je enkrat zelo, zelo razjezil. Da bi me nasmejal, pa se ne spomnim. Nisem tako zanimiv človek, da bi bil del tračev.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Na kavah se ne dobivam s prijatelji. Raje potem na kakšni večerji v Ljubljani ali ob kozarcu dobrega vina. Kava se pije dopoldne, takrat pa nimam časa. Žal. Pogovarjamo pa se o politiki, športu in tem, kaj se nam dogaja. Žal imam za prijatelje premalo časa.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Objadrati svet. Ali ga drugače prepotovati. Ne, da si ne upam, samo ni še čas za to.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Potovanje.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Težko vprašanje. Pokukal bi v največje skrivnosti sveta: vatikanske arhive, sedel bi na sestanku Rothschildov.



Česa se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Ne znam jadrati, pa bi se rad naučil.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Petkrat na teden.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Da sem se prijavil na avdicijo za radio. In uspel, pustil šolo in vse namenil zgolj učenju, kako biti boljši novinar. Danes se mi to obrestuje.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Vampov, čeprav sem jih letos poleti po nesreči naročil na dopustu. Nisem vedel. Vse ostalo jem, tega pa res ne.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Domov pridem okoli 20. ure, potem pa napoči čas zame in za mojo ženo (novinarko Uršo Trebušak). Pred 23. nisem nikoli v postelji.



