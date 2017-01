Tomi, Manca, Tara, Bernarda, Boris … Čeprav so ločeni, praznujejo skupaj

Decembrski prazniki so idealni trenutek za zbliževanje in pozabljanje na stare zamere. Kako lepo je videti staro in novo družino na kupu, so pokazali slavni Slovenci, ki živijo po načelu televizijske serije Tvoji, moji, najini. Pri Dolinarjevih je že vrsto let ljubezen na prvem mestu in za predsodke preprosto ni prostora. Janez Dolinar in Bernarda Oman sta se že zdavnaj razšla, a še vedno ohranjata iskren prijateljski odnos in podpirata odločitve drug drugega, zato je radijski voditelj brez zadržkov sprejel njenega novega partnerja igralca Borisa Kobala. Po govoricah in nekaterih zapisanih informacijah so se menda strasti med Bernardo in Borisom malce ohladile, a je božični večer dokazal, da še v tako težkih krizah družina stopi skupaj. Podobno so dokazali pri Tomiju Megliču in Manci Simčič. Ni več skrivnost, da sta se na novo zaljubila, on v voditeljico in manekenko Taro Zupančič, ona pa v podjetnika Denisa Petrovčiča. Mančina sestra Izza, tudi manekenka, je naredila zelo lepo spominsko fotografijo in na njej ujela mamo Biserko, očeta Leona ter prej omenjena nova družinska para. Nad videnim sta navdušeni tudi Tarina sestra in mama, ki pozdravljata moderno sobivanje kot odličen pogoj za zdrav razvoj posameznika, predvsem pa njihovih otrok.