Tomi in Jasna ne potrebujeta varušk

Prvi oktobrski dnevi so bili precej sončni in večina Ljubljančanov je čas s podmladkom preživela na igrišču, ob kavici in sproščenem klepetu. Pretekli teden smo v Tivoliju opazili voditeljico resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Jasno Kuljaj in frontmena Siddharte Tomija Megliča, ki sta vidno uživala v družbi svojih malčkov.

Jasna se je crkljala z Anastazijo, Tomi pa je z budnim očesom spremljal navihano igro hčerke Nore, medtem ko je njegov prvorojenec Zak na rolerjih uganjal vragolije. Slavna oče in mama nista delovala nič prav zvezdniško, sta pa na koncu posnela fotografijo, ki jo je Jasna komentirala z besedami: »Varuške držimo skupaj.«



