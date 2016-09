Tomaž Kavčič z ženo na Beneškem filmskem festivalu

Znani slovenski chef Tomaž Kavčič (simpatični kuhar, ki ga zadnje čase videvamo v oglasih za trgovsko verigo) je za nekaj časa postavil na stran lonce in kuhalnice v Gostilni pri Lojzetu na Zemonu in se skupaj z ženo Flavio Furios Kavčič odpravil v romantične Benetke. Tam sta se zakonca udeležila prestižnega beneškega filmskega festivala in se sprehodila po rdeči preprogi, po kateri so stopali tudi številni filmski zvezdniki.



Par je v mesto na vodi prišel na povabilo predsednika italijanske regije Benečija Luca Zaie. Udeležila sta se slovesnosti ob odprtju, na kateri so zavrteli romantični muzikal La La Land z Ryanom Goslingom in Emmo Stone v glavnih vlogah.

