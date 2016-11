Tomaž Domicelj: »Zoki, zakva nis na koki?!«.

Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. Pri šestih letih je igral violino, pri sedmih se je lotil orglic, pri šestnajstih je začel igrati kitaro in nedolgo zatem z Jernejem Jungom in Janezom Bončino - Benčem ustanovil ansambel Helioni. Obiskoval je Šubičevo gimnazijo, kamor se vrača s koncertom 'na Šubičevi začeli – in preživeli'. Študiral je angleški in slovenski jezik, a je sredi prvega letnika na filozofski fakulteti pobral šila in kopita in šel s kitaro na rami v Veliko Britanijo. tam je doživel svoje najbujnejše obdobje glasbe. ko se je vrnil v Ljubljano, je nadaljeval študij, hkrati pa začel samostojno kantavtorsko kariero.

Kako se začne vaše jutro?



Težavno. Pol ure potrebujem, da pridem k sebi. Potem pa krepek zajtrk in pregled spletne pošte ter novic.



Kakšen SMS ste dobili nazadnje?



Prijatelj in kolega Gajo mi je sporočil, da glasbeniki s peticijo skušamo rešiti odlični portoroški klub Kanela.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Da še vedno in že spet zaradi mlahavih politikov, pokvarjenih političark, verskih omejencev, velekorporacij in vplivnih vojaških lobijev vsak dan trpi na milijone nedolžnih ljudi.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ko mi je Goran Šarac pripovedoval o uro in dvajset minut dolgem televizijskem dokumentarcu, posvečenem Simoni Weiss.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Ne. Sem raje popenil. Pač pa je zaradi nje jokalo kar nekaj nesrečnic...



Kako dolgo je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj?



Dve minuti in štiri- deset sekund. S prikupno arhitektko sva uporabila štoparico, kajti njen fant se je napovedal čez pet minut.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Inteligentna simpatičnost.



Ste imeli kdaj strastno oboževalko, ki vam je povzročala težave?



Pred leti ena oboževalka ni odnehala, dokler se ni poročila z enim mojih najboljših prijateljev.



Kateri trač o sebi vas je nazadnje nasmejal?



Da sem s prevodom pesmi za muzikal Mamma Mia zaslužil velikanske denarje.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?



Dobili smo se na pivu in do konca izpilili vse variante za koncert na Šubičevi gimnaziji.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Do konca napisati pesem »Zoki, zakva nis na koki?!«.



Česa ne znate ali pa se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Jahati in smučati. Igrati šah. Razumeti pravila kriketa. In igrati malo mornarsko harmoniko, imenovano koncertina.



Kako pogosto se ukvarjate s športom?



Namensko nikoli. Hitra hoja in plavanje v zmerno toplem morju pa prideta zelo prav.



Najbolj drzna stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Skok z jadralnim padalom v švicarskih Alpah.



Kaj je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?



Ko sem v garderobi v Hali Tivoli Oliverju Dragojeviću povedal, da je Mišo že pri prvem tonu kiksnil, za menoj pa sta sedela Mišo Kovač in njegova takratna žena Anita Baturina.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.