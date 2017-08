Toliko zaslužijo priljubljene slovenske glasbenice

Poslovna evidenca Gvin priča, da je Rebeka Dremelj Škaler espe odprla že poleti 2005. Registrirala ga je za umetniško ustvarjanje in poustvarjanje. Nekdanji miss, pevki in vsestranski estradnici na splošno na omrežju facebook, kljub temu da se je pred dnevi sama obregnila ob svoje odvečne poporodne obline za skok v kopalke, sledi skoraj 99.000 oboževalcev. Kar pa je manj, kot je bilo lani evrov, ki jih je pridelala s svojim biznisom. Po podatkih Ajpesa je ustvarila zavidljivih 103.000 evrov prihodkov, konec leta je ostalo več kot 14 tisočakov dobička. Leto prej je bilo tega deset tisočakov, ustvarila pa je 70.000 evrov prihodkov. Rebeko odlikuje še nekaj, je pevka, ki jo želi trg, iz proračuna je lani zaslužila nekaj več kot tisočaka, priča evidenca Erar.

147.000 evrov je zaslužila Tanja Žagar.

Zdaj že potrjeno noseča Tanja Žagar je na facebooku še bolj priljubljena, nekdanji foxyteensici sledi 105.000 oboževalcev. Ampak Tanja je tudi neverjetno poslovna glasbenica. Menda ima nekje tudi službo, z glasbeno dejavnostjo pa je prek espeja lani zaslužila le nekaj evrov manj od vrtoglavih 147.000. In prikazala skoraj 35 tisočakov dobička. Kar je le nadaljevanje dogajanja iz 2015., ko je zaslužila 116 tisočakov in prikazala skoraj 22 tisočakov dobička. Tako tudi ni čudno, da ima kljub mladosti, rojena je bila leta 1982, lastniško stanovanje v eni bolj luksuznih zgradb v Zupančičevi jami v Ljubljani. Tudi ona ni bogata z državno pomočjo, aplikacija Erar kaže, da je lani iz proračuna dobila manj kot tisočaka, in to od RTV Slovenija.

Precej bolj kot mlajši kolegici pa si s proračunskimi prihodki pomaga Helena Blagne, ki je espe kot glasbenica odprla dva dni pred koncem leta 2014. V samo treh letih ji je iz proračunskega žaklja v s.p. kapnilo že dvajset tisočakov, najbolj radodarni pa so bili v Mestnem gledališču Ptuj, kjer so ji izplačali že 8500 evrov. Koliko je zaslužila lani, ne vemo, kot normiranka ima tovrstne podatke skrite. Je pa lani zaslužila skoraj osem tisočakov od proračunskih uporabnikov, kot priča Erar.

Na facebooku ni Helena niti pol toliko priljubljena kot njeni mlajši kolegici. Njen pevski poslovni profil je lajkalo komaj 38.000 sledilcev. Helena sicer pevski talent poslovno dopolnjuje z gostinstvom. Njeno podjetje Helena Art storitve, d. o. o., registrirano za dejavnost strežbe pijač, je po več mesecih blokad TRR konec leta prikazalo 20 tisočakov v rdečem, torej izgube, skupaj pa je ustvarila 94.000 evrov čistih prihodkov. Leto prej je bila izguba manjša, 14 tisočakov, čeprav je ustvarila približno šest tisočakov manj prihodkov.

Podatkov o poslovnih prihodkih Nine Pušlar, ki je lani blestela v reklami diskontnega trgovca, njena pesem To mi je všeč pa je bila na radijskih postajah najpogosteje predvajana, nismo našli, saj Nine v poslovnem registru s kakšnim espejem ni. Ime Nina Pušlar se pojavi le pri podjetju Boomer iz Ivančne Gorice, ki pa je bilo leta 2007 registrirano za dejavnost trgovine na drobno po pošti ali internetu.

