Toliko zasluži Mario Galunič

Mario Galunič je sicer urednik za zabavo na nacionalni televiziji, vendar se rad hvali, da je tudi svetovni popotnik. »Prečesal sem svet po dolgem in počez,« rad doda odgovorom na vprašanja o popotovanjih. Slovenska televizija je spet v obdobju, ko največkrat ne ve, kaj bi sama s seboj, zato ponavlja to ali ono serijo ali oddajo, številni iz armade zaposlenih na Kolodvorski 2–4, slovenskega Hollywooda, pa jo mahnejo na dopust.



Ker dela ni, kaj šele, da bi si v klimatiziranih prostorih izmišljevali kaj novega, s čimer bi vabili gledalce pred teve zaslone, jo številni mahnejo na dopust kar za mesec (!!!) dni. Eden med takimi je tudi Mario Galunič, ki nikoli ne pozabi povedati, da si »vsako poletje vzame mesec dni za odstiranje tančic svetovnih čudes«.

Jeza gledalcev zaradi ponovitev na TV SLO ni majhna, saj, kot pravijo, so za oddaje, ki jih televizijci ponavljajo, enkrat že plačali RTV-prispevek.

»Kadar me ljudje sprašujejo, ali sem si na počitnicah odpočil, je moj odgovor vedno enak. Ne, nisem, saj vedno vidim toliko lepega in novega, da je vredno skoraj vsak dan spati v drugem kraju in se prevoziti na tisoče kilometrov,« je zaupal kolegicam v sestri reviji Suzy.



Tokrat se je odpravil na latinskoameriško avanturo, s posebnim poudarkom na Braziliji. In menda prespal celo v samostanu. Ja, tako je, ko imajo nekateri kar mesec dni počitnic, plača javne televizije pa teče in prihaja na račun. Na programu pa ponovitve festivalov, popotniških oddaj in še česa; domačih avtorskih oddaj skoraj ni, televizijci pa se tako ali drugače pač pripravljajo, kot meni kolegica Teja Roglič, na jesenski boj s konkurenco.



Dobro obveščeni kralji bulvarskega omizja zatrjujejo, da naj bi bil Mario v 54. plačnem razredu, kar pomeni bruto plačo brez vseh dodatkov 3520,44 evra. Dodati je treba kakega tisočaka in še nekaj čez in to-naj-bi-bilo-to. Za primerjavo: predsednik Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar sta v 65. plačnem razredu in zaslužita 5419,54 evra bruto na mesec brez dodatkov. Za mesec dni ne moreta na dopust, da bi pa Pahor ali Cerar poleg Lorelle Flego vodila festival Melodij morja in sonca ter tako nekaj malega primaknila k svoji plači, pa bržkone tudi ni pričakovati!