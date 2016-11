Toliko let bo Maruša živela brez svojega Fakija

Faki ali Fahrudin Čaušević, kot mu je uradno tudi ime, je danes na okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo in prevzel posledice za svoja dejanja, a je prosil za milejšo kazen, kot pa jo je predlagal tožilec . V tem primeru bi, tako je dejal pred izrekom sodbe, lahko tudi sam plačeval oziroma vračal oškodovancem. »Imam lepo urejeno življenje. Sem redno zaposlen, delam tudi honorarno, nekaj imam privarčevano, dela tudi moja punca,« je povedal sodniku Borisu Gabrijelu Hrovatu, ko je dobil besedo.

Kako komentira dejstvo, da se je redno zaposlil šele pred enim mesecem? Odvrnil je, da je delal že prej, a na črno: »Iskreno, na črno sem zaslužil več kot zdaj ...« Na vprašanje, koliko ima privarčevanih sredstev, je dejal, da ne ve točno, a da ima nekaj denarja pri mami v Bosni.

Kot smo že poročali, je moral Faki z bratom pred sodnika zaradi brutalnega ropa, v katerem je bila precej hudo poškodovana mlajša oseba. Tožilec je za nekdanjega popularnega kmeta predlagal enotno kazen dve leti in osem mesecev. Nad predlagano kaznijo je bil Roman Belović, pri katerem sta brata Čaušević ropala in hudo poškodovala njegovega sina, ogorčen. Kazen se mu zdi nesprejemljiva: »Zaradi tega kar sta storila, ima sin še danes hude posledice. Z vsemi alarmi živimo kot v Pentagonu.« Belović je Fakija vprašal tudi, kje ima denar, ki ga je osvojil v šovu Kmetija: Nov začetek ...

Odločitev sodnika

Ne glede na Fakijevo prošnjo je sodnik Boris Gabrijel Hrovat na koncu prebral sodbo in odločil, da bosta Faki in njegov brat morala v zapor. Pri tem je sledil predlogu višjega državnega tožilca, saj gre po njegovem mnenju za zelo težko in zavržno dejanje. »Ne mislim, da je to visoka kazen, saj si kaj drugega kot kazen ne zaslužita,« je dejal in dodal, da bosta glede na delovne navade dolg že nekako poplačala.