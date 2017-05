Toliko je Slovence stalo, da smo Omarja Naberja poslali na Evrovizijo

LJUBLJANA, KIJEV – »Skupni stroški Razvedrilnega programa TV Slovenija za Pesem Evrovizije bodo znani po obračunu vseh izdatkov in bodo zagotovo v okvirih, ki so bili predvideni v letnem načrtu (in se v zadnjih letih ne spreminjajo), torej okoli 55.000 evrov. K temu je treba prišteti še participacijo, ki jo določi EBU. Seveda je ob tem treba povedati, da je zaradi visoke gledanosti in zanimanja oglaševalcev Pesem Evrovizije projekt, s katerim TV Slovenija pridobi na trgu oz. z oglasi precej sredstev, kar je pri finančni analizi projekta treba upoštevati.« Tako so o stroških tekmovanja za Slovenijo, ki je na omenjenem tekmovanju pristala v svoji skupini na 17. mestu in se ni uvrstila v finalni večer, povedali na RTV Slovenija.

Kako velika delegacija je bila?

V glavno ukrajinsko mesto, kjer je letošnja Evrovizija potekala, je javna televizija poleg izvajalca Omarja Naberja poslala še Žigo Pirnata, ki je skrbel za pravo zvočno podobo pesmi On my way na kijevskem odru in na televizijskih ekranih (tudi aranžer pesmi je bil). »V delegaciji so bili seveda trije nujni člani, ki jih predpisuje Zveza evropskih radiotelevizij (EBU), vodja delegacije, ki je v našem primeru tudi član takoimenovane referenčne skupine, ki v sklopu EBU skrbi za izvedbo tekmovanja, asistent vodje delegacije in predstavnik za odnose z mediji. Na obeh samostojnih vajah v prvem tednu, na katerih smo oblikovali končno podobo nastopa, so se nam pridružiti še scenografinja ter oblikovalca luči in video vsebin na LED-zaslonih (po vajah so se vrnili v Slovenijo). V drugem tednu pa so bili v Kijevu še radijska in televizijska novinarka ter fotograf, ki so odmeven projekt pokrivali za radijske in televizijske programe ter spletne strani RTV Slovenija. Na predizbor, v katerem je sodelovala Slovenija, je prispel tudi odgovorni urednik Razvedrilnega programa TV Slovenija (op. p.: Mario Galunič), pod okriljem katerega na RTV Slovenija nastaja projekt EMA – Pesem Evrovizije. Na finalni večer je prispel tudi producent omenjenega programa,« so zapisali. Dodajajo, da je bila letošnja delegacija ena najmanjših v zadnjih letih, saj je Omar Naber nastopil sam, brez spremljevalnih vokalov in plesalcev.

Kot smo vajeni iz zadnjih let, se je tudi letos komentator Andrej Hofer oglašal iz Slovenije.

Nastanitev

Delegacija je bila nastanjena v enem izmed hotelov, ki ga že v januarju predpišeta Zveza evropskih radiotelevizij (EBU) in organizator prireditve, ukrajinska radiotelevizija (morajo biti zagotovljeni zahtevani varnostni ukrepi in omogočen dostop do uradnih prevozov). »Tudi letos smo izbrali cenovno najugodnejšo ponudbo in zato je naša delegacija prebivala v hotelu izven mesta,« navaja RTV Slovenija. Koliko je to stalo, niso zapisali.

Prihodnje leto spet?

Po letošnji uvrstitvi, tretji z repa, če sodimo po točkah podeljenih v obeh polfinalih, se postavlja vprašanje, ali bomo prihodnje leto spet sodelovali na Evroviziji. Odgovora RTV Slovenija še ne more dokončno podati, saj se ta odločitev sprejme z letnim programskoprodukcijskim načrtom za leto 2018, a ta še ni bil sprejet. »Ker gre za naš najodmevnejši dogodek z visoko gledanostjo in popularnostjo, za največji evropski festival, do katerega ima ekskluzivni dostop naša televizija in je za naše glasbenike tudi velika priložnost, bi bila škoda, če te priložnosti ne bi izkoristili, zato bomo v Razvedrilnem programu TV Slovenija naredili vse, da pri projektu sodelujemo tudi prihodnje leto.«

Zanimivost: Omarjev nastop na RTV Slovenija si je ogledalo preko 200.000 gledalcev.